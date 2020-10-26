Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller arasında; Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya, Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana, Kayseri yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

– https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

– Eğer e-Devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

– Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

– Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.