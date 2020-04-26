Ekrem İmamoğlu açıkladı: 1-2 günde gerçekleştirdik!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafiğin olmadığını belirterek, önemli güzergahlarda yol bakım ve onarımların devam ettiğini duyurdu.

“YÜKSEK KALİTEDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan İmamoğlu, “Siz evinizdeyken önemli güzergahlardaki yol bakım ve onarımların hepsini tamamlıyoruz. Normal şartlarda 15 gün sürecek çalışmaları, trafiğin olmaması sebebiyle 1-2 günde ve yüksek kalitede gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“14 BİN 500 TON ASFALT SERİM İŞLEMİ YAPTIK”

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, şöyle konuştu:

* 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 14 bin 500 ton asfalt serim işlemi yaptık. Kritik noktalarımızı seçtik İstanbul genelinde.

* Buradaki asfalt çalışmaları normal şartlarda 10-15 günde yaptığımız yeri, 1 gün veya 2 günde bitirip tamamlıyoruz. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor.

* Hem vatandaşlara rahatsızlık vermiyoruz hem trafiğin çok yoğun olduğu yerde trafik olmadığı için teknik şartnameye uygun bir şekilde daha sağlıklı, daha sağlam asfalt imalatı elde ediyoruz.

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