Ekrem İmamoğlu’ndan öğrencilere burs müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27-28 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 30 öğrenciyle, Florya'daki Başkanlık Konutu'nun bahçesinde bir araya geldi.

Bu hafta sonu sınava girecek öğrencilere, heyecanlı ama telaşsız olmaları konusunda tavsiyede bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Bu, son değildir bir başlangıç halidir. Yarınlarda başka başlangıçlar da önünüze çıkacak. Telaşa lütfen kapılmayın, daha bir sürü fırsatla karşılaşacaksınız hayatınız boyunca. Keşke böyle olmasa.

* Yani 30 yıldır aslında bu şikayetler hep var. Hep değişim beklentisi var. Belli dönemlerde ama müfredat ama sınav biçiminin değişiklikleri de ister istemez kafa karıştırıyor.

ÖĞRENCİLER SORDU

İmamoğlu'nun sözü öğrencilere bırakmasının ardından yağmur başladı. Bunun üzerine açık havada başlayan toplantı, kapalı mekana taşındı.

Dışarıdaki sağanaktan kurtulan İmamoğlu, içeride öğrenciler tarafından soru yağmuruna tutuldu. İmamoğlu, öğrencilerin, işe alım süreçlerinden eğitime kadar birçok sorusuna detaylı yanıtlar verdi.

Sorusu olmadığını, bir öneride bulunacağını belirten Onur Sezer adlı öğrenci sınavlar sonrasında kalan kitap ve defterlerini bağışlamak isteğini dile getirdi.

Öneriye teşekkür ettiğini belirten İmamoğlu, “Bu çağrınızı biz bir modele dönüştürelim. Gerçekten bir platform oluşturup, buradan hem teslim alan hem de teslim eden şekliyle bir dönüşümü sağlamış oluruz” dedi.

BURS MÜJDESİ

İmamoğlu, öğrencilerle yeni bir müjdesini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

* İlk defa İBB olarak, 30 bin gence biz burs verdik. Bunu artırmak istiyoruz. 75 bine kadar bunu çıkartmak istiyoruz. Bizim nüfusumuza kayıtlı olan, başka bir şehirde de okusa fark etmez, gençlerimize bu imkanı sağlıyoruz.

* Türkiye'de öğrencilere dönük en ucuz ulaşım imkanı İstanbul'da; 50 lira. Biz, sadece öğrenci değil, aynı zamanda üniversiteyi kazanmayan öğrencilere de belli bir süreye kadar bu karttan faydalanma imkanını da ekledik

“BU DİLİN ASLA BİR PARÇASI OLMAYACAĞIM”

Kutay Şahin adlı öğrencinin, “Bir senelik başkanlık döneminizde yağmur suları için yaptığınız çalışmalar ortadayken, en ufak bir doğal afeti bile size bağlayanlar, bunun hakkında tweet atanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz, gençlik olarak bunlara gülüyoruz ama sizin de tepkinizi merak ediyoruz. Hortumu bile size bağlayanlar hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu ise gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu da bu soruya gülerek şu yanıtı verdi:

* Siz ne düşünüyorsanız, ben de onu düşünüyorum. Siyaset, Türkiye'de ne yazık ki çok kirli bir alana dönüştü. Ben, bu dilin asla bir parçası olmayacağım.

* 10 sene önce siyasete karar verdiğimde, tamamen bu tarz siyaseti yapanlarla mücadele etmek için yola çıkmıştım. Hiçbir gün de vazgeçmedim.

* Siyaset; bir meslek değil, bir görevdir. Kimse mülk sahibi değil. İstanbul benim mi, Allah aşkına? Bakın ne diyoruz; ‘İstanbul Senin' diyoruz, 16 milyon insanın.

* Bu tür makamları kendisinin kabul eden akıl, o tür yorumlar yapıyor işte. Her yer onun zannediyor. 83 milyon insanın varlığından bahsediyoruz. Hatta bazı kavramlar, bütün insanlığa aittir.

* Sizin bir şehirde doğaya zarar verdiğiniz şey, bütün dünyaya zarar verebiliyor. Ben, öyle bakıyorum sürece. Şanslıyız. Bu şehrin insanları çok zeki.

* Böyle bir insan kaynağını kullanmayanda eksiklik var. Bu dili kullananlar; bulunduğu makamları, mevkileri, konumları kendine ait zannediyor. Hayır. Ben, İstanbul'a ait bir süreci yönettiğimin farkındayım. Dolayısıyla, çok azalacak sayıları.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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