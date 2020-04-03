Elazığ’da bir mahalle karantinaya alındı

Elazığ'ın Korakoçan ilçesine bağlı Kulubaba mahallesinde corona virüsü vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Olayla ilgili Elazığ Valiliği yazılı açıklama yaptı.

MAHALLEDE GİRİŞ ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMEYECEK

Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

* Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba mahallesinde corona virüsü hastalığı (Covid-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalle giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir.

2 APARTMAN KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Öte yandan Elazığ merkez mahallelerinden olan Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 2 apartman corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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