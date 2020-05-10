Elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı…

İstanbul'da bakım ve onarım için planlanan elektrik kesintileri programı öncede duyuruluyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, sokağa çıkma yasağının da bulunduğu 10 Mayıs Pazar günü planlanan elektrik kesintilerini duyurdu. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi olacağı ilçeler…

ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ…

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ…

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2869/1., 2870/1., 2872., 2874., 2959., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2460122)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461357)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah DEMİRCİ HASAN, DÖKMECİ İBRAHİM, ESNAF LONCASI, KIRKAMBAR, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, MAHKEMEALTI, PÜSKÜLLÜ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk / MUHSİNE HATUN mah TELLİ ODALAR sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2459542)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER sk 04:30-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461920)