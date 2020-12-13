Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın test sürüşü yapıldı

2016 yılında inşaatına başlanan ve yakın zamanda tamamlarak hizmete girecek olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüş çalışmaları başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın test sürüşüne katılarak tramvay hattıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“ŞU AN İÇİN UNKAPANI KÖPRÜSÜ’NDEN İTİBAREN HİZMET EDECEK”

Hattın şu an için Unkapanı Köprüsü’nden itibaren hizmet edeceğini aktaran İmamoğlu, hattın tümünü bitirmek için 2021 yılını hedeflediklerini söyledi. İmamoğlu şöyle konuştu; “Tarihi bir hat bu, çünkü Haliç’i kucaklıyor. Ciddi bir çalışma yapıldı. Özellikle 1.3 kilometre söküp, yapmak zorunda kaldığımız bir bölümü vardı. Özellikle Ayvansaray bölümünde ve orda ciddi bir çalışma yaptık. Şu anda sağlıklı bir biçimde çalışmanın sonuna geldik. Tabiî ki şimdilik Unkapanı Köprüsü’nden itibaren hizmet edecek, daha sonra biz bunu Sirkeci’ye doğru bağlayacağız. Orda Sirkeci’den başlayan, Alibeyköy’e kadar devam eden sıkı da bir peyzaj çalışmamız var.

Burada ciddi bir alanın yarışma projeleri bitti, bu yarışma 4 aşamalı yapıldı. 4 aşamalı sunumu da dün aldım, çok keyifli. Esas burada konu sadece tramvay değil, sadece insan taşımak değil, aynı zamanda Haliç’in kıyısının da uzun yıllar beklediği peyzajı ve düzenlemeyi yapmak söz konusu. Tümünü bitirme konusunda 2021 için hedef koyduk. Ciddi bir yatırımla milyonlarca İstanbullunun gelip tarihi dokusundan keyif aldığı, çevreye duyarlı uygulamalarla böyle bir süreci başlatmış olacağız. ”

İKİ METRO VE METROBÜS HATTINA BAĞLANACAK

Hattın bağlantılı yollarını da açıklayan İmamoğlu, “Bu özellikle iki tane metro hattımızda ve metrobüs hattımızda buluşan bir tramvayımız. Hem Yenikapı’dan Taksim’e, hem Mahmutbey-Mecidiyeköy hattından bize çok fayda verecek bir buluşma sağlıyor tramvay… Aynı zamanda metrobüsle de buluşuyor. Bu yönüyle de kıymetli.

Bir başka yönü, bu taraftan geldiğimiz zaman Alibeyköy’den Eminönü’ne kadar şöyle bir faydası da var; Haliç biliyorsunuz müzeleriyle de çok gelişiyor. Bu noktada da Haliç’le karşı karşıya böyle çok daha kapsayıcı bir şehir hatlarının bir turistik amaçlı geçişlerini sağlayacağız. İnşallah diğer çalışmalarda sonuçlandığında burası aynı zamanda sıkı bir turistik destinasyon olacak. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı ciddi sayıda insanımızı taşıyacak bir hat olacak. Bu hatta aynı zamanda ona hizmet eden tali bir tramvay hattına dönüşecek. Çok mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

“YARIM KALAN METRO PROJELERİNİ HIZLICA TAMAMLAYACAĞIZ”

Yarım kalan metro projelerinin hızlıca tamamlamak istediklerini belirten İmamoğlu, “Biz bu dönemde hem finans sorunlarını hem de teknik sorunları çözerek bir yılı aşkın süredir sıkı emek verdiğimiz hatlardan burası… Bundan sonra da metro bizim önceliğimiz. Hiç bir işin yarım kalmasını istemiyoruz. Hızlıca, bu duran hatları hayata geçirmek istiyoruz. Mesela çok heyecan duyduğum hatlardan bir tanesi Dudulu-Bostancı hattı. Yine Çekmeköy-Sancaktepe ki orda Şehir Hastanesi’yle buluşuyor, ardından devamı Sultanbeyli…Bu gibi hatlar çok çok önemli.” şeklinde konuştu.

YAPILACAK PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İmamoğlu, gelecekte yapılacak projeler hakkında da şöyle konuştu; “Hızray projesi bizim 2021’de önemli bir konumuz. Yani Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Halkalı’ya 55 dakikada bağlayacak. Bir de arkadaşlarımız çok ekonomik bir çalışma yürütüyor. projenin içersinde mevcut istasyonlardan faydalanarak yani 12 istasyonla ekspres bir geçişle şehrin doğusunu, batısına çok hızlı bir şekilde bağlayan bir hat olacak.

Yine aynı zamanda 2021’de bir başka ihaleye hazır edeceğimiz konu da İncirli-Beylikdüzü hattı. İstanbul’un batısı bu anlamda çok mağdur raylı sistem açısından. İncirli-Beylikdüzü hattı, Küçükçekmece’yi, Sefaköy’ü, Avcılar’ı, Esenyurt’u, Beylikdüzü hatta Büyükçekmece’yi kapsayan bir hat. Tüm bu raylı sistem İstanbul’un çağdaş ulaşıma kavuşması ve de güzel çevreyle buluşarak kavuşması İstanbul’un gelecek vizyonu açısından büyük bir tamamlama organizasyonu.”

“TALEBİMİZİ İLETTİK BEKLİYORUZ”

Raylı sistemlerde internet kullanımı konusunda da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Raylı sistemlerde internet kullanımı konusunda girişimlerimiz sürüyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’na bir izin talebimiz devam ediyor. Hatta aslında sürücüsüz hatlarda bunu kullanmayla ilgili hiçbir engelimizin olmadığı yönünde görüşlerimiz var. Özellikle Mahmutbey-Mecidiyeköy hattıyla başlamak istediğimizi bildirdik şu an inceleniyor. Umarım bunu hallederiz de biran önce metro hatlarında da internet erişimini vatandaşlarımıza sunarız.”