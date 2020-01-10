Emniyet müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanserine yenilen eski emniyet müdürü Natık Canca, Antalya Muratpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

72 yaşında hayat veda eden Canca’nın cenazesine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eski İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma komutanı Tekin Aktemur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

BABASI ATATÜRK’ÜN KORUMA MÜDÜRÜ

1991-1993 yılları arasında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı yapan; Erzurum, Antalya, Afyon emniyet müdürlüğü görevlerinden sonra emekli oldu. Atatürk’ün koruma müdürlerinden Nazım Canca‘nın oğlu olan Natık Tanca, Türkiye’nin ilk kadın emniyet müdürlerinden Feriha Sanerk‘in kızı Nurdan Canca‘yla evliydi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü yapan Naciye Ekmekçibaşı’ndan sonra Türkiye’nin ikinci kadın il emniyet müdürü unvanına sahip olan Nurdan Canca, Yalova Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

ESKİ JUDO FEDERASYONU BAŞKANI

1973 Dünya Judo Şampiyonası’nda 70 kiloda Türkiye’yi temsil eden, judo hakemliği de yapan Natık Canca, Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı görevinde de bulundu.