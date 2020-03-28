Emniyet’e de bulaştı: 16 vaka, 20 şüpheli… İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı da listede

11 Mart tarihinde Türkiye’ye de sıçrayan yeni tip corona virüsü, emniyet mensuplarına da bulaştı. Yapılan testlerde İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı bir kişi ile bir ilçe emniyet müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubunda corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

YAKINLARI DA LİSTEDE

Öte yandan İzmir’de 1 polis memuru, Samsun’da 1 polis memuru, Sakarya’da 2 polis memuru ile Rize’de bir mahalle bekçisi olmak üzere 5 kişinin de corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde testleri pozitif çıkan 16 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan bu kişilerin irtibatta olduğu yakınlarının da karantinaya alındığı belirtiliyor.

20’Sİ KARANTİNAYA ALINDI

İstanbul’da yurtdışından getirilen Türklerin yerleştirildiği bir yurdun katlarında görevli 20 polis memurunun da corona virüsü belirtileri nedeniyle hastanede karantinada olduğu öğrenildi. (DHA)