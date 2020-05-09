En güzel Anneler Günü sözleri… Anneler Günü için anlamlı mesajlar!

Dün, bugün ve yarın en önemli varlıklarımızın başında gelecek olan annelerimiz için duyduğunuz hisleri bugün anlatmak onlar için mutluluk hissettirecektir. Hakkı ödenemeyecek annelerimiz için özel sözlerle sevindirmek isteyenler için haberimizin içerisinde en güzel ve en anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri ve sözleri yer alıyor. Hediyeler, etkinlikler ve çiçek gibi takdimlerin yanı sıra ‘Anneler Günü’ mesajları da bugünün önemli unsurları arasında yer alacak. İşte en anlamlı Anneler Günü mesajları ve en anlamlı Anneler Günü sözleri, şiirleri…

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

– Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun. – Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

– Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

– Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

– Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bitanem.

– Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem

– Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

– Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

Aşık Veysel Şatıroğlu – Anama

Emzirdi salladı uyuttu Anam

Doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu Anam

Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklayıp okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum Anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti Anam

Tükenmez borcum var Anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

Veysel der kopar mı Analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü Anam