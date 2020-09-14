Peş peşe “Oruç Reis” açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Antalya’ya geri dönerek limana demirlemesi hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklaması şöyle:

* Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos'ta Akdeniz Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 km sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir.

AYLIK İKMAL VE BAKIM

* Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir.

* Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, Yavuz Sondaj Gemisinin ise halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de geri adım atmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini kaydetti.

Bakan’ın açıklamaları şöyle:

* Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı.

* Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok.

* Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil.

* CHP’nin sormadan ‘geri adım’ demesi iç siyasete yöneliktir.

ATİNA MEMNUN Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis dün yaptığı açıklamada geminin limana dönüşünü memnuniyet verici olarak niteledi. Selanik'te konuşan Mitsotakis, 'Oruç Reis'in dönmüş olması pozitif bir ilk adım. Devamının geleceğini umuyorum. Türkiye ile görüşmek istiyoruz ancak provokasyonların olduğu bir ortamda değil' ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Yunanistan ile Türkiye’yi karşı karşıya getiren ilk Navtex ilanı Merkel’in araya girmesi ile geri çekilmişti. Atina yönetiminin ‘verilen sözleri’ tutmaması üzerine 10 Ağustos’ta tekrar Navtex ilan edilmişti. Fransa'nın da dahil olduğu gerilimde Oruç Reis’in çalışmaları sırasıyla, 23 Ağustos, 27 Ağustos, 1 Eylül ve 12 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

NATO DEVREYE GİRDİ

Gerilimin tırmanması üzerine NATO devreye girmiş ve Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda askeri unsurlar arasında bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Toplantı sonrası MSB'nin açıklamasında “Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

ABD'DEN ZİYARET



Son hamle ise ABD'den geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile 3 gün önce bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile önceki günkü görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ise diplomasiyi işaret etmiş ve “Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor” yorumunda bulunmuştu.