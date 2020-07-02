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Eniştesini ‘şantaj’ nedeniyle vurmuş!

İstanbul’da cezaevinden izinli olarak çıkan Ali İhsan Ata’yı eski eşinin yeğeninin vurduğu ortaya çıktı. Ata’yı silahla başından yaralayan Canan A., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Canan A., ifadesinde cinayeti şantaj sebebiyle işlediğini iddia etti.

Habip ATAM
21:27 -
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Zeytinburnu  Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde önceki gün yaşanan olayda, corona virüsü salgını sebebiyle cezaevinden izinli tahliye edilen 50 yaşındaki Ali İhsan Ata, tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. Ata daha sonra olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri Ali İhsan Ata'yı eski karısı S.S.'in vurduğu iddiaları üzerine çalışma başlattı. Araştırmalarda, Ata'yı vuran kişinin S.S.'in yeğeni Canan A. olduğu anlaşıldı.

YAKALANDI

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Canan A.'nın Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu belirlendi. Canan A. düzenlenen operasyonla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Canan A.'nın “Bana şantaj yapıyordu. Bu nedenle vurdum.” dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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