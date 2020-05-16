Erdoğan’dan HDP ve CHP’ye sert sözler

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 metrelik çelik kulelerinin son blokunun montajı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde Van ve Adana’da Vefa Destek Grupları’na yapılan saldırılar vardı. Van’daki saldırıda HDP’lilerin de işin içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, Adana Yüreğir’deki saldırıyı ise CHP ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekilerin gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını öne sürdü.

“KÖPRÜ 2023 HEDEFİMİZİN BİR İFADESİDİR”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

-1915 Çanakkale Köprüsü’nün ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan’ı kutluyorum.

* Bu köprü büyük otoyol projemizin en önemli kısmıdır. Bunu gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu.

* 2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir.

* Feribotla 1.5 saat süren boğaz yolculuğu köprü ile 6 dakikada tamamlanacak. Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır.

* Yürüttüğümüz çalışmalarla 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Havayolu ulaşımını herkesin erişeceği seviyeye getirdik.

“YALAN VE İFTİRA İLE ÖNÜMÜZÜ KESME GAYRETİNDELER”

* Biz bunları yaparken CHP’nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi.

* Şurada Yeşilköy ve Sancaktepe yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelerimize israf diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.

“YÜREĞİR SALDIRISININ ARKASINDA CHP’LİLER VAR”

* İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları’na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

* Önce Van’ın Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP’lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı.

* Yardım götüren vefa grubuna PKK’lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Vefa grubu üyesiyle bir vatandaşımız şehit oldu. İki şehidimize de rahmet diliyorum.

* Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki vefa grubu saldırıya uğradı. Vatandaşlara yardım dağıtılırken bu saldırı gerçekleşti. Saldırıda bulunan güruhun CHP ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşıldı.

* Van'da PKK, Adana'da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan gizli yapının bir süredir yürüttükleri siyasi ittifakı sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor.

Bu toprakları, bu devlet ve millet düşmanlarına bırakmayacağız. Devletin askerine polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

* Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETO'suna kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammül edemeyen siyasi uzantılara sandıkta cumhur ittifakı olarak hezimete uğratmayı sürdüreceğiz

TEMELİNİ 2017’DE ERDOĞAN ATMIŞTI

Çanakkale Boğazı’nda, Gelibolu’nun Sütlüce ve Lapseki’nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Hemen ardından Sütlüce’de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi.

Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı- beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

AYAKLAR 313.5 METREYE ULAŞTI

Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayaklarında sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32’nci blokların montajı tamamlandı ve kulelerde 313,5 metre yüksekliğe ulaşıldı.

18 MART 2022’DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.