Erdoğan’dan komplekssiz diyalog çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlet olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

* Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz.

* Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.