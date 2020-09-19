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Erdoğan’dan komplekssiz diyalog çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" ifadelerini kullanarak sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetinde olduklarını aktardı.

Sozcu.com.tr
20:29 -
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Erdoğan’dan komplekssiz diyalog çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlet olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

* Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz.

* Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.

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