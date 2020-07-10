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Erdoğan’ın 2019 yılındaki ‘Ayasofya’ yorumu gündem oldu

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mart 2019 tarihinde Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ifadeleri yeniden gündem oldu.

Sozcu.com.tr
20:25 -
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Mart 2019 tarihinde 31 Mart seçimlerinden önce düzenlediği mitingde kullandığı ifadeler, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla tekrar gündeme geldi.

“BU OYUNLARA GELMEYELİM”

Erdoğan, Yeni Zelanda saldırısının ardından gündeme gelen Ayasofya’nın ibadete açılması çağrılarıyla ilgili “Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı dolduralım’ diyeceksin. Büyük Çamlıca Camii’ni yaptık, 4-5 tane Ayasofya eder. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: 20:35 10.07.2020
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