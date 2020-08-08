Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına İYİ Parti’den yanıt

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener’e yaptığı ‘eve dön’ çağrısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek sözlerini değerlendirdi.

“BU SİYASİ HESABA ORTAK OLMAYACAĞIZ”

Ağıralioğlu, “AK Parti’nin davetini şöyle algıladık. Memlekette bu kadar gücü kuvveti olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de oylatıp ümidi kendi lehine kullanma fırsatını da eline geçirmiş olmasına rağmen memleketi toparlayamamışsanız, memlekete, milletinize vaat ettiğiniz Türkiye hayalini gerçekleştiremezsiniz, size muhalefetten katılacak insanların size vereceği hiçbir kuvvet bu sözleri gerçekleştirmenizi sağlamaz. Dolayısıyla biz İYİ Parti olarak bu siyasi hesaba ortak olmayacağız” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI İÇİNE GİRMEYİZ”

“İYİ Parti olarak bir tek teklifimiz var” diyen Ağıralioğlu, şöyle sürdürdü:

* Genel başkanımızın da defalarca zikrettiği, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Bunun takdimi, adı mühim değil aslında.

* Esas kast ettiğimiz şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamada, memleketi, milleti dertleriyle beraber daha büyük çıkmazlara sokacağına dair bir öngörümüz vardır.

* Buradan dönerlerse iyileştirilmiş parlamenter demokrasi çerçevesinde bir düzelmeye katkı sağlayacağımızı söyledik defalarca. Cumhur İttifakı içine girmeyiz.

* Bu sistemin milletin dertlerine derman olamayacağı 2 yıllık karnesinden görüldü.

* Sistem değiştirilirse bu değiştirilecek olan sisteme katkı sağlayacağız. Davete böyle mukabele ediyoruz.

* Katılmıyoruz ama bu sistemde taşınamaz bir yük olduğuna inandığımız sistemi değiştirip, yerine iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi inşa edeceğiz derlerse ona İYİ Parti olarak katkı sağlayacağız.

“BUNA MAKYAJ DEMEYİ SEVİYORLAR”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içerisinde ‘tadilatlar konusunda müzakere edelim’ denildiğinde buna katkı sağlayıp sağlamayacaklarını değerlendiren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

* Öyle demeyi seviyorlar. Çok büyük bir propaganda eşiği oluştu. ‘Biz bundan döndük’ demek onlar için siyasi mağlubiyettir. 2 sene önce alay-ı vala ile takdim ettiğiniz bir sisteme ‘Ya olmadı, biz bilemedik’ derlerse bu siyasi sicile epey hasar verir. O yüzden buna makyaj demeyi seviyorlar.

* ‘Biraz toparlasak sağını solunu’ demeyi seviyorlar. Kendilerini mutlu hissediyorlarsa öyle demeye devam etsinler. Ama bu memleketi taşımaz bir sistemdir. Taşımadıklarını kabul ettikleri andan itibaren konuşacaklarımıza biz toptan red cephesinde olmadığımızı söyledik.



“Güce ihtiyacı olan iktidar rakip alanda gördüğü unsurlardan kendi tarafına adam çekebilir, çekmeye teşebbüs edebilir” ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

* Ama sizin sayısal ve siyasal güce ihtiyacınız yoksa, her istediğinizi uygulayacak kadar kudretiniz, kuvvetiniz varsa ve buna rağmen memleketinizi toparlayamıyor da muhalefetten kendi tarafınıza adam almaya çalışıyorsanız bunun Türkçe’si şudur: ‘Biz artık memleketimize, milletimize hizmet ederek, milletimizin teveccühünü kazanarak iktidarda kalamayacağız.

* Muhalefeti zayıflatarak iktidarda kalmak zorundayız. Bu artık yolun bittiğine alamettir. Söylenecek sözün, taşınacak yükün artık takat kaldırılamaz şekilde ağırlaştığına alamettir.

“İYİ PARTİ’DEN TALEP ETTİKLERİ KUVVET ONLARI KURTARMAYA YETMEZ”

* İktidar İYİ Parti’den almayı hesapladığı kuvvetle iktidarda kalmak hevesine düşmektense, milletine vermiş olduğu sözleri tutmayı denesin. Milletine verdiği sözleri tutabilirse daha çok kuvvetlenebilir.

* Onu başaramamışsa İYİ Parti’den talep ettikleri kuvvet onları kurtarmaya yetmez. Bütçe bu hale gelmiş, dolar bu kadar hareketli hale gelmiş, memleketteki dolarizasyonu engelleyemiyorsunuz, borçlanma maliyetiniz sınırlı hale gelmiş, işsizlik rakamları dayanılmaz hadlerde…

* Bu kadar ağır yükün içinde çözmeniz gereken bunca dert varken siyaseti magazinleştirerek, ‘Oradan gelin, sizin milli olduğunuza karar verdik, bizimle beraber olun’ falana dönmüşseniz, artık memleketinize hizmet edebilme imkanını kaybettiniz demektir. Bu onun alametidir.