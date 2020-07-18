Erdoğan’ın eski başyaverine ağırlaştırılmış müebbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris’te kaldığı otelde 15 Temmuz 2016’da kendisine suikast düzenlemeye çalışan darbecilerden şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti. Soruşturmanın ardından hazırlanan, sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının istendiği iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Suikast eylemi için Marmaris’e gelen 37 askeri personelin yanı sıra aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu, toplam 46 kişi hakkında dava açıldı.

Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Binbaşı Şükrü Seymen ve eski Astsubay Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi’, ‘anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak’, iki polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle ‘kasten öldürme’ suçlarından 4’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Ayrıca 9 sanık ömür boyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı 18 yıl, eski Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 42 sanık, 15 yıl ile 4’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası arasında çeşitli cezalara çarptırıldı. 1 sanık ise beraat etti.

Sanıklar arasında bulunan astsubay Zekeriya Kuzu’ya, 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasbetme suçundan da 3 kez 18’er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz, ‘Cumhurbaşkanı’na yönelik suikast girişimine yardım etme’ suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Daire, aralarında eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Binbaşı Şükrü Seymen ve eski astsubay Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları yerinde buldu.

Dosya, temyiz talepleri üzerine Yargıtay’a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali Yazıcı’ya ‘suça yardım’dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozdu. Yazıcı’nın yanı sıra ömür boyu hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ile beraatine hükmedilen Yarbay Hüseyin Yılmaz’la ilgili kararı da yerinde bulmadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce haklarındaki kararın bozulması üzerine eski başyaver Ali Yazıcı, eski Yarbay Hüseyin Yılmaz ve eski Albay Cenk Bahadır Avcı’nın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Duruşmada Ali Yazıcı ‘cumhurbaşkanına suikastten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cenk Bahadır ise ‘Anayasayı ihlalden’ 13 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. (DHA)