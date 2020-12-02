Erdoğan’ın hemşehrileri: Şirket resmen köyü terk edin diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı olan Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşların karşı çıkıp dava açmalarına rağmen, “yol yapıyoruz” denilerek dere üzerinde başlatılan HES inşaatı çalışmaları devam ederken, bölge halkı vadiye taş ocağı yapmak için çalışmalara başlayan Uğursun Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından bilgilendirildi.

Taş ocağının etki alanına en yakı yerleşim yerinde yapılması gereken ÇED bilgilendirme toplantını Güneysu ilçe merkezinde yapılmasına köylüler tepki gösterdi. Toplantıya katılan köylüler, şirket ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine, vadide HES ve taş ocağı istemedikleri söyledi.

BURADA YAŞAMAK İMKANSIZ HALE GELECEKTİR

Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği sözcüsü Ceyhun Kalender, vadiye HES’lerle büyük zararlar verildiğini taş ocağı açılarak da tamamen yok edilmek istendiğini vurgulayarak, “Zaten HES projeleriyle, taş ocaklarıyla, bentlerle yaşanmaz bir hale getirilen Güneysu Gürgen ve Başköy köylerinde bu denli büyük, kapsamlı bir taş ocağı ve kırma eleme fabrikasının yapılması buradaki yaşamı tümden imkânsız hale getirecektir.

Taş ocağındaki patlatmalar, kamyonlar, iş makineleri, başta buradaki arıcılık olmak üzere bütün hayvancılığı bitirecektir. Oluşan toz ve kimyasal atıklar çay ve yöresel diğer tarım ürünlerinin de sonunu getirecektir. Uzun süreli patlatmalar ve iş makinelerinin oluşturacağı sarsıntı su kaynaklarını kurutacaktır. Bu vadiyi besleyen kırmızı pullu alabalıkların yaşadığı Taşlıdere'de bu taş ocağının inşaat alanı içerisindedir.

Böyle bir durumda da yöre halkının bu vadiyi terk etmekten başka şansı kalmayacaktır. Bütün bu olumsuzlukların yaşanmaması ve geri dönüşü imkânsız zararların oluşmaması için bu projeden derhal vazgeçilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Kalender, şirketin projeden vazgeçmemesi halinde her türlü mücadeleyi yapacaklarını ifade etti.