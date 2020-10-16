Ergenekon hakimine FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bir önceki celsede mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Hüsnü Çalmuk'un FETÖ örgütünde en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirildiğini aktarmış ve Çalmuk’un kendi iradesini terk etmek suretiyle üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği belirtilmişti. Bu celse de mütalaasını tekrarlayan savcı, Çalmuk’un FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

“BENİ FETÖ'CÜLER ATAMADI”

Duruşmada savunma yapan Hüsnü Çalmuk; “Ergenekon davası için deniyor ki ‘cemaat için bu kadar önemli bir davada hakimlik yapmış birinin, FETÖ’cü olmaması mümkün değil’. Bu ‘Bizden değilse onlardandır’ anlayışıdır. Beni FETÖ’cüler atamadı” dedi.

“HSK RAPORU HATALI”

Hakkında hazırlanan iddianamede suç unsuru oluşturacak bir delil bulunmadığını savunan Çalmuk, “Müfettiş de ‘suçu oluşturacak bir unsur yok' dedi. Ankara cumhuriyet başsavcılığı talimat verdiği için bu dava açıldı. Bir HSK üyesi, ‘Bu adam hakimlik yaptı, bu adamı tanıyoruz, hakkında bir şeyler biliyoruz’ diyor. Bu tamamen şahsımla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Çalmuk, “Sicil notum meslekten alınmama neden oldu. FETÖ’cüler benim sicil notumu vermiş ama onlar beni notlamadan önce benim sicil notum daha yüksekti. Buna bakıldığında aslında onlardan olmadığımın delilidir” dedi.

10 YIL HAPİS

Son savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Çalmuk’un “FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. /Can Öztürk