Eski kocasının yeni eşine saldırdı!

Esnaf Sarayı AVM önünde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Mustafa Ç.’nin eski eşi Çakır G. ile annesi AVM önünde bulunurken, Mustafa Ç. ve yeni eşi Sultan Ç.’yi gördü. Çakır G., eski kocasının yeni eşi Sultan Ç.’ye saldırınca taraflar saç saça baş başa kavga etmeye başladı.

Vatandaşları şaşırtan kavgada, yumruklar havada uçuştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, olayda ilk saldıran eski eş Çakır G.’ye uzaklaştırma cezası verildi.

“BU KADIN 20 YILLIK EŞİMİ ELİMDEN ALDI”

Öte yandan kavgaya neden olan eski eş Çakır G., olay sırasında “Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı. Bir yıldır çocuğa bakmak için eve uğramıyor” diye bağırırken defalarca çocuğa da “Turan, babanın yüzüne tükür” dedi. (DHA)