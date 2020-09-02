Eski sevgilinin şantajlarına dayanamayan genç kız: Artık susmak istemiyorum

Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu

Erdemli ilçesinde yaşayan N.P., geçen yıl şubat ayında H.G.(23) ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yaptığı H.G.’den ayrılmak isteyince de hayatının şokunu yaşadı.

Genç kızın iddiasına göre; ilişkiyi bitirmek istemeyen H.G., ilişkiye girdikleri sırada gizlice çektiği görüntülerle kendisine şantaj yapmaya başladı. Ayrıca içeceğine uyku ilacı atıp, cinsel saldırıda bulundu.

“HPV VİRÜSÜ BULAŞTIRDI”

Geçen haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunan ve bir yıldır cinsel yolla bulaşan HPV (Human Papilloma Virus – İnsan Papilloma Virüsü) ile mücadele ettiğini söyleyen N.P., şunları dile getirdi:

* H.G. ile geçen yıl sevgili olduk ve birlikte olduk. O sırada gizlice kaydetmiş. Ayrılmak istediğimde ‘Elimde görüntülerin var’ diyerek, tehdit etti.

* Görüntüleri bana gönderdi. ‘Evime gelmezsen görüntüleri ailene yollarım, internete yayarım’ diyerek, şantaj yaptı. Korkup evine gittim. Bana ilaç verip uyutarak, tecavüz etti.

* Daha sonra virüs kaptığımı öğrendim, bir yıldır tedavi görüyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum.

‘ARTIK SUSMAK İSTEMİYORUM’

H.G.’nin gerekli cezayı almasını isteyen N.P., “Bugüne kadar hep korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum. Can güvenliğim yok. Uzaklaştırma kararı verildi ama fayda etmiyor. Ailesi, arkadaşları her gün arayarak, mesaj atarak tehdit ediyor” dedi.

HPV NEDİR?

Cinsel ilişkiyle bulaşan HPV (Human Papillorna Virus), hem erkek hem de kadınlarda görülebilen ve genital bölgede kondilom (condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüs.

HPV bir kez vücuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar.

HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar gurubuna yer almasına rağmen çok nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabildiği bilinmektedir. (DHA)