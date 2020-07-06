Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

Kütahya´da oturan Harun Uslu, 9 ay önce ayrıldığı sevgilisi Gurbet P.’nin yaşadığı evin önüne giderek bir süre gelmesini bekledi. Gurbet P., saat 23.00 sıralarında erkek arkadaşı olduğu ifade edilen Emrah Ş’nin otomobiliyle evine geldi.
Harun Uslu, eski sevgilisinin yanında gördüğü Emrah Ş.’ye saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada, Uslu göğsünden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Uslu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken şüpheli Emrah Ş. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)