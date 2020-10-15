Eskişehir’de 15 gün süreyle eylem ve etkinlikler yasaklandı

Eskişehir Valiliği tarafından corona virüsünün yayılımının engellenmesi amacıyla kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

BASIN AÇIKLAMALARI SERBEST

Eskişehir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlemesi amacıyla resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi yürüyüşler, siyasi partilerin icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler hariç, katılım sayısı, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılmaksızın Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde 13 Ekim 2020 tarihinden 27 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar 15 (onbeş) gün süreyle, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, konser, şenlik, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza toplama, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, sticker yapıştırma, afiş/poster asma, balon uçurma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır. Düzenlenecek basın açıklamaları ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.”

BELEDİYE DE ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ

Eskişehir Valiliği'nin etkinliklerin iptali ile ilgili almış olduğu karar nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaparak birçok etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. Açık ve kapalı alan fark etmeksizin vatandaşların katılım sağlayacağı etkinlikleri iptal eden Büyükşehir Belediyesi, bazı atölye ve programları da çevrimiçi olarak gerçekleştirecek.

YASAK 28 EKİM TARİHİNDE BİTECEK

Kararın tebliğ edilmesi ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bu süreçteki birçok etkinliğini iptal etmek zorunda kalırken, bazı etkinlikleri de çevrimiçi olarak vatandaşlarla buluşturacak. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları'nın 6 temsili, Senfoni Orkestrası'nın açık ve kapalı alanda düzenlenecek 2 ayrı konseri ve diğer birimlerin açık alan etkinlikleri iptal edildi. İptal edilen etkinlikler ile ilgili vatandaşların belediyenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi alabileceğini ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, farklı bir karar çıkmaması durumunda etkinliklerin pandemi kurallarına uygun bir şekilde 28 Ekim itibariyle devam edeceğini belirtti.