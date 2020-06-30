Esra Albayrak’a bir destek de Başak Demirtaş’tan geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ı hedef alan yorumlara tüm siyasi partilerin liderlerinden ortak tepkiler yükseldi.

Esra Albayrak’a bir destek de geçtiğimiz haftalarda benzer bir saldırıya uğrayan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’tan geldi.

DEMİRTAŞ: HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Başak Demirtaş, Esra Albayrak’a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınayarak, “Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” çağrısını yaptı.

Başak Demirtaş, “Esra Hanım’ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın” ifadelerine de yer verdi.

DEMİRTAŞ’A HAKARET EDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Esra Albayrak’a hakaret eden kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Esra Albayrak’a yapılan sözlü saldırının bir benzeri Başak Demirtaş’a da yapılmıştı. Demirtaş’a yönelik hakarette bulunan Vedat M. Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nde “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçundan TCK 214/1 maddesinden tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderilmiş, ancak tutuklanmasından sonra avukatının nöbetçi sulh ceza mahkemesine yaptığı itiraz sonrasında tahliye edilerek, hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Tahliye olduktan sonra Adapazarı’ndaki ikametgâhında ayağına elektronik izleme aygıtı takılan Vedat M.’nin dava açılıncaya kadar ev hapsi kararı sürecek.

İLGİLİ HABER Esra Albayrak'a hakaret paylaşımına gözaltı!