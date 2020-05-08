Eşyalar kendiliğinden tutuşuyordu! Gizem çözülemedi

Hatice Aslan’ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Yaklaşık 20 gündür bu olayların yaşandığını belirten anne Hatice Aslan, dün de yataklarının tutuştuğunu ve itfaiye ekiplerini çağırdıklarını söyledi.

HEYET İNCELEME YAPTI

Yatağı dışarı atmak zorunda kaldıklarını ifade eden Aslan, evlerinde eşyalarının tutuşmasıyla ilgili basında çıkan haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bir grup heyetin geldiğini söyledi.

Heyetin kendilerine her türlü desteği vereceklerini söylediklerini ifade eden Aslan, şu ifadeleri kullandı;

*Bizim sorunumuzla ilgili çıkan haberlerin ardından dün ve bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden geldiler. Bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler.

“KORKU İÇİNDE DURUYORUZ”

*Biz de her türlü desteği almaya hazırız. Doktorsa doktor, hocaysa hoca, her türlü desteği görmeye hazırız. Ancak eşyalarımızın aniden tutuşması bizleri endişelendiriyor. Korku içinde duruyoruz.

*Biz kendi evimizi yakacak da değiliz. Sonuçta mağdur olan biziz. Ama yine de varsa psikolojik bir sorun, doktora götürülüp bakılsın. Dün yetkililer doktordan randevu alınacak dediler. Biz de haber bekliyoruz.

Aslan, kızını daha önce iki defa psikoloğa götürdüğünü, ancak herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini kaydetti. DHA