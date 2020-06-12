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Ev ev gezen başkanda corona çıktı, ilçe karıştı!

21 Mayıs'ta coronaya yakalanan ve 12 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; herhangi bir hastalık belirtisi görülmeyen Saklı, hastalığını öğrenmeden bir gün önce ilçede YKS'ye girecek 160 lise son sınıf öğrencisini evlerinde ziyaret etti. Evlere giren, öğrencilerle sohbet eden Saklı, zaman zaman corona salgını tedbirlerini de hiçe saydı. Saklı'nın testinin pozitif çıkmasının ardından temas ettiği düşünülen ve test yapılan onlarca kişide corona virüsüne rastlandığı öne sürüldü.

Ali Özgür İNAN
09:54 -
Haberler Gündem
Ev ev gezen başkanda corona çıktı, ilçe karıştı!

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın 20 Mayıs’ta yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Saklı, haberi 21 Mayıs’ta sosyal medya hesabından “Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum” ifadeleriyle duyurdu.

Foto: Twitter / Başkan Tahir Saklı corona testi pozitif çıkmadan bir gün önce ev ev gezip kitap dağıttı.

EV EV GEZİP KİTAP DAĞITTI

Sonucun belli olmasını ardından Şemdinli Devlet Hastanesi’ne yatırılan Saklı, 12 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Saklı, taburcu haberini de yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Saklı’nın corona virüsü testinin pozitif haberi ilçede büyük yankı uyandırdı. Çünkü Saklı ve belediye çalışanlarından oluşan bir ekip, 20 Mayıs’ta ilçede YKS’ye girecek 160 lise son sınıf öğrencisini evlerinde ziyaret edip test, deneme sınavı ve soru bankaları hediye etti.

Foto: Twitter / Saklı, ziyaret ettiği evlerde öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN BELİRTİ GÖSTERMEDİ

İddiaya göre herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen Saklı, ziyarete gittiği bazı evlerde corona salgını tedbirlerini de hiçe saydı. Ekibiyle birlikte evlere giren, zaman zaman maske de takmayan Saklı, öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Saklı’nın ziyareti hem kişisel sosyal medya hesabından hem de belediyenin hesabından paylaşıldı.

30’DAN FAZLA KİŞİDE CORONA ÇIKTI

Saklı’nın testinin pozitif çıkmasının ardından temas ettiği düşünülen ve hastaneye başvuran 100’e yakın kişiye corona virüsü testi yapıldığı ve 30’dan fazla kişide virüse rastlandığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan hastalar arasında hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığı, bir çok hastanın da tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu olduğu ifade ediliyor.

Taburcu olmasının ardından 14 günlük karantina sürecini evinde dinlenerek geçiren Belediye Başkanı Tahir Saklı iddialarla ilgili görüşme talebimize yanıt vermedi.

Foto: Twitter / Saklı ziyarete ilişkin fotoğrafları 20 Mayıs’ta Twitter hesabından paylaştı.

HASTANEYE GELMİYORLAR İDDİASI

Yerel kaynaklardan gelen bir diğer çarpıcı iddia ise, kırsal kesimde yaşayan ve virüs bulaştığı sanılan birçok kişinin ‘karantinaya alınırız’ korkusuyla sağlık kuruluşlarına başvurmadığı yönünde.

YÜZDE 48’LE BAŞKAN SEÇİLDİ

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’den aday olan Tahir Saklı, oyların yüzde 48’ini alarak belediye başkanı seçildi. 1969 Şemdinli doğumlu olan Saklı, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. AKP’nin Şemdinli İlçesi kurucu üyesi olan Saklı, partinin 8 yıl ilçe başkanlığını yaptı.

AKP Corona Hakkâri Sağlık Şemdinli sosyal medya Twitter YKS
Son güncelleme: 10:14 12.06.2020
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