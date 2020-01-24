Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Evli adam birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle öldürdü

Çanakkale'de evli ve iki çocuk babası Nuri E., başka bir evde birlikte yaşadığı dini nikahlı Şerife Beceren'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

09:34 -
Haberler Gündem

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Nuri E., birlikte yaşadığı Şerife Beceren‘in ilçe merkezindeki evine gitti.

FOTO: İHA

Komşular, evden silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahla vurulan 26 yaşındaki Şerife Beceren kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Şerife Beceren’i av tüfeğiyle öldüren Nuri E., gözaltına alınmadan önce baygınlık geçirdi. (FOTO: DHA)

Ailesiyle birlikte hastaneye gelen Nuri E. baygınlık geçirdi. Gözaltına alınan Nuri E., sabah ava gideceği için tüfeğini kontrol ettiğini, bu sırada tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti. Evli ve iki çocuk babası olan Nuri E.’nin hayatını kaybeden Şerife Beceren’e dini nikah kıydığı öğrenildi. (DHA-İHA)

Çanakkale Cinayet Çocuk Haber Polis Sağlık
Son güncelleme: 09:49 24.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more