Evli adam birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle öldürdü

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Nuri E., birlikte yaşadığı Şerife Beceren‘in ilçe merkezindeki evine gitti.

Komşular, evden silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahla vurulan 26 yaşındaki Şerife Beceren kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ailesiyle birlikte hastaneye gelen Nuri E. baygınlık geçirdi. Gözaltına alınan Nuri E., sabah ava gideceği için tüfeğini kontrol ettiğini, bu sırada tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti. Evli ve iki çocuk babası olan Nuri E.’nin hayatını kaybeden Şerife Beceren’e dini nikah kıydığı öğrenildi. (DHA-İHA)