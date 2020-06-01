Evlilik vaadiyle kandırılan 65 yaşındaki şahıs binlerce lirasından oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki A.I. internet üzerinden tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı.. A.I.'den kadının akrabaları olduklarını iddia eden 2 kişi evlilik masrafları adı altında 23.500 TL para ile 13 adet Cumhuriyet altını ve 2 adet cep telefonunu aldı.

Yaşananların ardından mağdur A.I. hiçbir şekilde evlenmek istediği kadına ulaşamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler olaya karışan F.Y. ile A.Ç.yi Yozgat’ta yakalayarak Kastamonu'ya getirdi. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından yağma ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. (İHA)