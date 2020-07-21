Eyvah! Şavşat Karagöl’ü kaybediyoruz

Şavşat’ta bulunan Karagöl’ün kenarına yapılan bina yöre halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Tam gölün kenarına yapılan beton binanın ne olduğunu ve neden yapıldığını bilmediklerini ifade eden vatandaşlar, doğal güzelliğin bozulduğunu ifade etti. Bundan sonra da göl kenarında yapılaşmanın devam edeceği endişesi taşıyan yöre halkı “Burayı Uzungöl’e çevirecekler” diyerek tepki gösterdi.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz ise sosyal medyadan “Eyvah! Şavşat Karagöl’ü de kaybediyoruz” başlığı ile bir yazı paylaşarak tepkisini dile getirdi.

BİR YER NEDEN TABİAT PARKI İLAN EDİLİR?

Doç. Dr. Coşkun Erüz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Bir yer Milli Park ,Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Parkı neden ilan edilir? Saha, sahip olduğu doğal peyzaj, bioçeşitlilik ve nadir bulunurluk özelliklerinden dolayı koruma altına alınarak, bozulmadan gelecek nesillere aktarmak için.

* Peki Milli parkların görevi nedir? Ülkenin sahip olduğu, insanlığın ortak doğal mirası olan, korunan yada korunması gereken orman ve diğer doğal alanları koruma altına almak ve tahrip edilmeden, doğal yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

BİNALAR KORUNAN ALANI TAHRİP EDER

Milli Parkların turizm yatırımı olmadığını dile getiren Erüz, şunları söyledi:

* Korunan alanlarda, ucu açık yapılaşma kitle turizmi, yoğun insan hareketi ve baskısı oluşturacak turizm alanı oluşturmak, turizm tesisi yaparak korunan alanların altyapı ve üst yapı için tahrip olmasına sebep olmak Milli Parkların asli görevleri değildir.

* Görevi olmamalıdır. Koruma alanlarında kaynak değer olan göl, dere, orman gibi mutlak korunması gereken alanın içi ve etkileşim alanı içinde yapılan yapılaşmaların, korunan alanı kısa yada uzun vadede tahrip etmesi kaçınılmazdır.

ASIL OLAN TURİZM DEĞİL KORUMADIR

Milli Parkların asli görevi olan korunan alanları tespit ve yönetme görevine geri dönmesi gerektiğini açıklayan Erüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Asıl olan turizm değil korumadır. Özellikle Doğu Karadeniz’deki tüm Tabiat parkları ve tabiatı koruma alanları hızla yapılaşmakta, kaynak değerleri tahrip olmaktadır.

* Milli Parkların görevi, nitelikli doğa alanları, koruma alanı adı altında tescilleyip turizm alanlarına dönüştürme olmamalıdır. Kurum ya asli görevi, uzmanlığı olan sürdürülebilir koruma görevine dönmeli yada koruma görevinden çekilmelidir.

* Şavşat ve Borçka Kara Göller sadece Artvin değil, tüm Doğu Karadeniz ve Türkiye’nin mutlak korunması ve her türlü yapılaşmaların göl kıyısı ve etkileşim-koruma zonu dışında planlanması gereken, çok özel sucul ve karasal ekosistemler ve de doğa alanlarıdır. Kara göllere yazık etmeyiniz lütfen.

BİNA MİSAFİRHANE OLACAKMIŞ

Rize Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Karagöl’ün kenarında kuruma ait bir misafirhane olduğunu ve binanın çok eskimiş olması nedeniyle yenilediğini açıkladı. Yeni yapılan binanın ise tamamen ahşap kaplanarak doğaya uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.

Ancak, yaz-kış insanların ilgisini çeken Karagöl’ün kenarında bulunan tesislerin bile çirkin bir görüntü oluşturduğunu dile getiren çevreciler, gölün yapılaşmaya açılacağı iddiasında bulundu.

Diğer taraftan Artvin’in Borçka ilçesinde UNESCO tarafından “İnsan ve Biyosfer Programı” koruma ağı alanı içerisine alınan Camili (Macahel) köyünde Artvin Valiliği’nin izniyle, öğretmenler için 5 katlı lojman yapılmış ve büyük tepki çekmişti.