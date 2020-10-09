Facebook hesabı nasıl silinir? Dondurma ve kapatma yöntemi…

Facebook’ta çok zaman harcadığınızı düşünüyor ve hesabınızı silmek istiyorsanız bu haber tam size göre. Dünyanın en yaygın ve en bilinen sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook’ta hesabınızı silebilir ve veya dondurabilirsiniz.

FACEBOOK HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Uygulamaları sildikten sonra aşağıdaki bağlantıya giderek “Hesabımı Sil” butonuna tıklamanız gerekiyor.

FACEBOOK HESAP SİLME LİNKİ…

Son olarak açılacak popup penceresine Facebook şifrenizi ve güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor. Facebook hesabını silme talimatını verdikten sonra, hesabın silinmesi için 14 gün boyunca beklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hesap kapatma işleminiz sıfırlanabilir ve yeniden hesap kapatmak ile uğraşabilirsiniz.

FACEBOOK HESAP DONDURMA

Eğer sosyal medya hesabından sıkıldıysanız, bir süre ara vermenize olanak sağlayacak olan hesap dondurma seçeneği bulunuyor. Bu seçeneği kullanarak, Facebook hesabınızı tamamen silmek yerine, siz tekrar geri açana kadar dondurabilirsiniz. Bu şekilde o zamana kadar biriktirdiğiniz sosyal medya bilgileri de tamamen ortadan kalkmamış olur. Hesap dondurma seçeneği için ise izlemeniz gereken birkaç basit adım bulunuyor.

İlk olarak telefon ya da bilgisayardan Facebook’a giriş yapın. Daha sonra ayarlar sekmesine tıklayın.

Ayarlar sekmesinde bulunan “Güvenlik” seçeneklerinin bulunduğu sekmeye tıklayın.

Açılan sayfada en alt bölümde “Hesabını Dondur” sekmesine tıklayın. Yine bir sayfa açılacak, buradan yine “Hesabını Dondur” seçeneğini işaretleyin.

Son olarak Facebook hesabınızın şifresini girdikten sonra hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu şekilde profili silmek yerine hesabınızı dondurduğunuz zaman kimse profilinize erişemeyecektir ve istediğiniz zaman tekrar hesabı aktif hale getirebilirsiniz.