Fatih Erbakan’dan büyük gaf: Simone de Beauvoir, biseksüel bir adam

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global’de yayınlanan Jülide Ateş’le 40 programına konuk oldu. Program sunucusu Julide Ateş’in sorularını yanıtlayan Erbakan, Fransız feminist yazar Simone de Beauvoir hakkında söyledikleriyle alay konusu oldu.

Julide Ateş’in “İstanbul Sözleşmesi’ne neden karşısınız?” sorusuna Erbakan, şu yanıtı verdi:

* İstanbul Sözleşmesi dayanmış olduğu paradigma nedeniyle sıkıntılı bir sözleşmedir. Nedir o paradigma? Toplumsal cinsiyet paradigması.

ROCKEFELLER VAKFININ…

* Ve aynı zamanda 1940’lı yıllarda Alfred Kinsey denilen zoolog ve doktor olan bir insanın Rockefeller vakfının finansmanıyla cinsel yönelim diye bir teorisine dayanıyor ve bu felsefeciler, pskiyatristler, zoologlar bu felsefeyi ortaya atanların bir çoğu da biseksüel, eşcinsel insanlar.

* Örneğin bu Alfred Kinsey, pedofili, eşcinsel, ensest ilişkiler, zoofili, nekrofilli gibi bir takım sapkınlıkların insanın doğasında olduğu, birisinin canına kastetmedikten sonra, rızasıyla olduktan sonra bunlar zaten toplumda herkesin içinde olan içgüdüler olduğu ve serbest bırakılması gerektiğini ‘cinsel yönelim teorisi’ kitabında ifade etmiştir.

BUNDA BİR GEÇİŞKENLİK VAR

* Felsefeci Simone de Beauvoir 1949 yılında biseksüel bir adam bu da toplumsal cinsiyet teorisini ortaya atan adamlardan… Diyor ki ‘Doğuştan getirdiğin bir cinsiyetin önemi yok, zaman içerisinde başka cinsiyetin rollerini benimseyebilirsin.

* 3 sene bir cinsiyetin 5 sene diğer bir cinsiyetin rolünü benimseyebilirsin. Bunda bir geçişkenlik vardır. Ve bunu müfredata alalım toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul projesini hayata geçirelim’ diye bu sözleşmenin uygulanması tarafı var.

* Bir diğer tarafı da şiddeti engellememiş. Bakın bunun toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri. Dünyada veya Avrupa’da, kadına en yüksek şiddet oranı da Danimarka, Firlandiya ve İsveç’te gerçekleşiyor. Uluslararası Af Örgütü’nün araştırması ve dünyada en çok tecavüz de Finlandiya’da gerçekleşiyor.

SİMONE DE BEAUVOİR KİMDİR?

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir (Simone de Beavoir) Fransız kadın yazar ve felsefecidir. Feminizmin temellerini atan düşünürlerden biridir. İlk karşılaşmalarından çok kısa süre sonra Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir ayrılmaz bir ikili olur. Yaşam boyu süren bu macera ve tutku doludur. Başka erkek ve kadınların da müdahil olduğu ilişkileri sarsılmaz bir nitelik kazanır.

Simone de Beauvoir açık ilişkilerden ve açık evlilikten yana olduğunu sıkça belirtmiş, hayatını da buna göre yaşamış biri idi. “Second Sex” isimli kitabında “21 yaşımda her iki cinsiyetin de tecrübleerini elde etmiştim” diye yazar. L’Invitée adlı eserinde ilişkilerini detaylandırır.

Mülakatlarında Jean-Paul Sarte ile olan açık evliliğinden mutluluğunu dile getirmiştir. 1990 yılında iki cilt olarak yayınlanan günlükleri ve Sartr’a yazdığı mektupları ile bir çok kez kadınlarla da ilişkiye girmiş olduğu ortaya çıkmıştır.