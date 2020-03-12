Fethiye Körfezi’ndeki kirlilik bir kez daha Meclis gündeminde

Turizm sezonunun başlamasına az bir zaman kala, gözler bir kez daha Muğla'nın Fethiye ilçesi körfezine çevrildi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, temizlenmesi için AKP iktidarlarının sürekli söz verdiği fakat hiçbir girişimde bulunmadığı söyleyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Alban “AKP iktidarları sürekli söz vermesine rağmen hiçbir girişimde bulunmuyor” diye konuştu.

ACİL ÖNLEM ALINMALIDIR

Fethiye Körfezi'nde meydana gelen kirliliğin nedenlerinin araştırılması ve bununla birlikte alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını isteyen Alban, “Fethiye Körfezi'nin ülkemiz için çok önemli olan turizm potansiyelinin daha fazla zarar görmemesi için acil önlem alınmalıdır. Özellikle merkezi yönetimin, Murt Deresi kaynaklı tarımsal atık sorununu ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları yapması gereklidir” dedi.

SORUN MURT DERESİ

Önergesinde yapılan bilimsel çalışmalarda, kirliliğin en önemli sebebi olarak Murt Deresi'nden gelen tarımsal drenaj suyunun olduğunu belirten Alban, birtakım çevrelerin siyasi gündem yaratma iddiasıyla ortaya attıkları gibi yerel yönetime ait atık su arıtma tesisinden kaynaklanan bir durumun olmadığı ifade etti.

EKOSİSTEM ÜZERİNDE CİDDİ TEHDİTLER VAR

Murt Deresi'nin taşıdığı azot ve fosfor tuzları açısından zengin tarımsal deşarj suları ile birlikte doğrudan Fethiye Körfezi'ne bırakıldığını, Murt Deresi'ndeki kirliliğin tek başına Fethiye iç körfezini etkileyebilecek bir potansiyele sahip olduğu vurgulayan Alban, önergesinde şunları kaydetti:

* Fethiye Körfezi, sahip olduğu koylar ve sahillerle muhteşem bir doğal ve coğrafik güzelliğe sahiptir. Yapılan çalışmalarda körfezin yüksek bir biyo çeşitliliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.

* Körfez ayrıca birçok canlının üreme ve beslenme alanıdır. Ancak körfezin kıyısal ekosistemi üzerinde ciddi tehditler bulunmaktadır.

* Bölgenin korunmasına yönelik gerekli tedbirler acilen alınmadığı takdirde, bu eşsiz doğal zenginlik kaynağımızın gelecek nesillere aktarılmasının mümkün olamayacağı öngörülmektedir.

* Fethiye Körfezi gerek turistik çekicilik ve buna bağlı nüfus yoğunluğu, gerekse tarımsal faaliyet sonucu yoğun bir kirlilikle karşı karşıyadır.