Flaş iddia: Bakım merkezinde kalan 100’e yakın kişi coronaya yakalandı

Konya'da son günlerde artan corona virüsü vaka sayıları endişe yaratırken çarpıcı bir iddia da Akşehir ilçesinde bulunan Özel Umut ve Rehabilitasyon Merkezi'nden geldi.

CHP Akşehir İlçe Başkanı İlker Gencer, ilçe sınırları içerisinde yer alan Özel Umut ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören yaklaşık 100 kişinin corona virüsüne yakalandığını ileri sürdü.

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Gencer şunları söyledi:

* 223 hastanın kaldığı kaldığı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 100'e yakın kişinin corona virüsüne yakalandığını öğrendik. Corona virüsüne yakalanan hastalarımızın, kurumun içerisinde karantinaya alındıkları da edindiğimiz bilgiler arasında. Burada vatandaşlarımızın ciddi bir ihmal sonucu corona virüsüne yakalandığını düşünüyoruz.

* Kurum tarafından henüz konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmamasının yanı sıra corona virüsüne yakalanan hastalarımızın sağlık durumu hakkında da bir bilgi verilmiyor. Tüm ilçe bu olayla çalkalanırken biz de bakım merkezinde çalışan arkadaşlarımızdan olayın doğruluğunu teyit ettik. Burada yaşanan skandalın hala neden saklandığını anlamış değiliz.

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