‘Geçinemiyoruz’ diyen işçiler sokakta: 3 milyon insan bir gecede işsiz kaldı

Covid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlama sonrası işletmelerin kapanmasından etkilenen kafe ve bar çalışanlarının sessiz eylemleri Beşiktaş'ta devam etti. Kadıköy Süreyya Operası önündeki eylemin ardından Şişhane Meydanı’nda toplanan işçiler bugün de Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda sessiz eylem yaparak “geçinemiyoruz” dedi.

“KİRA, FATURA, BORÇLAR ERTELENSİN”

İşçiler, ellerinde tutukları pankartlarda yaşadıkları zorlukları ve acil taleplerini şu kelimelerle ifade etti:

“Açlık mı, Corona mı? Hangisi daha beter?”, “Kafe-bar emekçileri için önlem alınsın”, “Yandaşlara değil çalışana teşvik”, “Geçinemiyoruz”, “Biri yer bini bakar, isyan orada kopar”, “Kira, fatura, borçlar ertelensin”, “Covid'den yüzde 1, açlıktan yüzde yüz ölürüz”, “Yaşayamıyoruz”, “Önlemlerle geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz”

“EN ACİL TALEBİMİZ GEÇİMLİK BİR ÜCRET SAĞLANMASI”

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması Sözcüsü Göksu Uyar ise işçilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini şöyle sıraladı:

*Ortalama 3 milyon insan bir gecede işsiz kaldı. En acil talebimiz, geçimlik bir ücret sağlanması. Bir de tabi sağlık hakkı. Bir önlem alıyorsunuz ama önlemle insanlar işsiz kalıyor.

*Aynı önlem yüzünden hastaneye gidemiyorlar çünkü sektörün büyük bir çoğunluğu sigortalı çalışıyor. Sigortalı çalışana da sigortasız çalışan için de ilk taleplerden biri sağlık hakkı. Bütün çalışanlar; hiç olmadı kiralarının, faturalarının ertelenmesi ya da alınmamasına yönelik genelge istiyorlar. En acil olanlar bunlar.

İlginizi Çekebilir İBB Meclisi'nden pandemi kararları: Kiralar ertelendi, ücretsiz ulaşımın kapsamı genişletildi