Genç kadının güpegündüz kaçırıldığı anlar kamerada

Bursa’da fuhuş çetesinden kaçtığı iddia edilen genç bir kadın, 20 gün önce taşındığı mahallede, market alışverişinden döndüğü sırada zorla bir araca bindirilip kaçırıldı.

ARAÇLA ÖNÜNÜ KESTİLER

Olay, dün öğleden sonra Yıldırım ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesinde meydana geldi. Fuhuş çetesinden kaçtığı iddia edilen İ.G (23), market alışverişinden döndüğü sırada kendisini araçla takip eden 3 kişi tarafından önü kesildi.

Araçtan inen biri kadın iki kişi, genç kadını zorla araca bindirerek kaçırdı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

POLİS ARACIN İZİNİ SÜRDÜ

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, geniş çaplı soruşturma başlatırken, şehrin bir çok noktasında 41 plakalı aracın izini sürdü.

KÜTAHYA’DA YAKALANDILAR

Her yerde aranan şüpheliler akşamüstü Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından yakalandı. Biri kadın üç kişi gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Kaçırılan İ.G’nin ise koruma altına alındığı öğrenildi.