Genelev patroniçesinin mirası yılan hikayesine döndü! Bu kez de sahte veraset iddiası

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen yapılan Dora Çilingir’in avukatları Oğulcan Şakrak ve Ziya Tanrıverdi ile Kerope Çilingir’in avukatları Nezihe Hıdıroğlu, Kezban Hatemi ve Uğur Uğurlu katıldı.

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SAVCILIĞINA ŞİKAYET

Dora Çilingir’in avukatı Oğulcan Şakrak, Kerope Çilingir sağlığında vermiş olduğu vekaletname ile kızı Dora’yı vasi olarak atadığını belirtti. Kerope Çilingir’in avukatları aracılığıyla kızının vasi atanmasını engellemek için örgütlü suçlar savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirten avukat Şakrak, “Kerope Çilingir ile menfaat çatışması olan tek kişi eşi Neslihan Kahraman’dır” dedi.

“GENELEVLER KAPATILDIĞI İÇİN SALDIRIYA GEÇİLDİ”

Kerope Çilingir’in avukatı Kezban Hatemi ise Dora Çilingir’in genelevlerin kapatılması nedeniyle saldırıya geçtiğini ileri sürdü. Kerope Çilingir’in ağzında tek dişi ile 2018’de kendisine geldiğini belirten Kezban Hatemi, “Yıldırma, dövme ve tehditlerle bana geldi. Devletten yakın koruma istedik. Halen devletin koruması altındadır. 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı ile evleneceğini söylediği için mal ayrılığı sözleşmesi imzaladık. Mal ayrılığı demek evleneceği kadına karşı koruma demektir” dedi.

“KIZININ TOPLADIĞI KİRA 4-5 MİLYON TL’Yİ BULMUŞTUR”

Avukat Uğur Uğurlu ise Kerope Çilingir’in bugüne kadar kaç avukata vekalet verdiğini bilmediklerini belirterek, “Dora hanımın usulsüz olarak kaç milyon TL kira geliri elde ettiğini sayamadık. Ortalama 4-5 milyon TL’yi bulmuştur. 70-80 kiracı tespit edilmiştir” dedi.

“KEROPE BEY’İ DÖVERDİ”

Duruşmada dinlenen tanıklardan Kerope Çilingir’in 2008-2018 yılları arasında avukatlığını yapan Metin İ. ise ilginç açıklamalarda bulundu. 10 yılda Kerope Çilingir ile 800 görüşmesinin olduğunu belirten Metin İ., “Kerope beyin oğlu Mayk’ın ölümüne neden olan Satı Cebeci önce Kerope Çilingir’i dövdü. 2013’te tutuklandı, cezaevine gitti. Sonra açık cezaevine alındı. Bu kez hafta sonları çıkıp Kerope Bey’i dövmeye devam etti. 2017’de oğlu Mayk’ın peşine takıldı. Sürekli dövdü, taciz etti. Sonra oğlunu öldürdü. Kerope bey oğlunun cenazesine korkudan gidemedi” dedi.

“BABAMDAN NEFRET EDİYORUM”

Cenazeden bir süre sonra Dora Çilingir ile tanıştığını belirten Metin İ., “Dora hanımın bana ilk sözü ‘Babamdan nefret ediyorum’ idi. Bana ‘Benim bir tane babam var. Babamın çalışanı olan manevi babam Ekrem T.’ dedi” diye konuştu.

“BAŞIMA SİLAH DAYADILAR”

Yalova’da 252 hanelik Muşlu Bağçivan Ailesi’nin Kerope Çilingir’e ait bir binada 19 işgali, bir binada da 4 işgali olduğunu belirten Metin İ., “Binaları boşaltmaları için gittiğimde caddede beni yakalayıp kafama silah dayadılar. ‘Seni Kerope’ye paket edip göndereceğiz’ diyerek 6 saat alıkoydular” dedi.

Bağçivan Ailesi’nden 16 kişi daha sonra Matild Manukyan’ın gerçek mirasçıları olduğunu ileri sürerek dava açtığını belirten Metin İ., Bağçivan Ailesi’ni Kerope Çilingir’in başına musallat eden kişinin ise avukatı Nedim K., olduğunu ileri sürdü.

“HİLE YAPMIŞ”

Dora Çilingir’in babasının ne kadar düşmanı varsa hepsiyle beraber olduğunu gördüğünü belirten Metin İ., “Dora Hanım, Bağçivan Ailesi’nin Muş Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınmış bir veraset ve soyağacı belgesini bana gösterdi. Bunları nereden bulduğunu sorduğumda, ‘Onlarla sorunum yok. Belki haklılar’ dedi. Söylediğine göre nüfus kayıtlarında hile yapılarak Kerope Bey’e mirasçı olunmuş” şeklinde konuştu.

“MANUKYAN’DAN GÜÇLÜ OLMAK İSTİYORDU”

Dora Çilingir’in kiralama için kendisini Beyoğlu’nda bir eve götürdüğünü belirten Metin İ., “Genelevlerde çalışan kadınlara hamile kaldıklarında kürtaj ve mühürleme yapıldığı yerdi. Her yer dosya ve kürtaj masası ile doluydu. Babasını izole etmesi, beni kürtaj odasına götürmesinin amacı babaannesi Matild Manukyan’dan daha güçlü olacağım mesajını vermek olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

EMRE AŞIK’A KİRALADI

Dora Çilingir’in tanığı Ekrem T. ise 40 yıldır Kerope Çilingir’in yanında çalıştığını belirterek gayrimenkullerle ilgilendiğini söyledi. Avukat Metin İ.’nin Beyoğlu’ndaki Girik Hanı eski futbolcu Emre Aşık’a sahte kontrat ile kiraya verdiğini iddia eden Ekrem T., “Dora Hanım avukat Metin ile çalışmak istemedi” dedi.

PARASINI İADE ETTİ

Avukat Metin İ. ise Emre Aşık’a Kerope Çilingir’in verdiği vekaletname ile kira kontratı yaptığını ancak Emra Aşık’ın o dönem eşi ve kız kardeşleri arasındaki kavga nedeniyle polisin gelmesi üzerine Kerope Çilingir’in ‘Hani adam gibi adam bulmuştun’ diyerek Emre Aşık’a parasını iade ettiğini söyledi.

Mahkeme dosya eksiklerinin tamamlanması için davayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Matild Manukyan 2001’de hayatını kaybettiğinde arkasında tek mirasçısı olarak Amerika’da yaşayan oğlu Kerope Çilingir’i bıraktı. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Kerope Çilingir, genelev işletmelerini kapattı.

Çilingir’in bu sektörden çıkması ve milyonlarca liralık miras kalması kötü niyetli kişilerin hedefi haline getirdi. Annesinden kalan sayısını bilmediği taşınmazlar bir takım kişilerce işgal edildi.

TEHDİTLERDEN KAÇARAK EVSİZ GİBİ YAŞADI

Dişleri kırılana kadar ofisinde dövülen ve aldığı tehditlerden korkan Kerope Çilingir, ailesine zarar gelmemesi için otel odalarında uzun süre haber alınamadan evsiz gibi yaşamaya başladı.

KIZI BABASININ KISITLANMASINI İSTEDİ

Bir otel odasında 2018’de yarı ölü halde bulunan Çilingir, özel bir bir hastanede tedavi alındı. Kerope Çilingir tehditlerden korunmak için hastane odasında yaşamaya başladı. Kerope Çilingir’in 50 yaşındaki öz kızı Dora Çilingir, babasının menfaatlerinin korunması için kısıtlanarak kendisine vasi atanması için dava açtı.

BUNAMA BAŞLADI

Adli Tıp Kurumu 80 yaşındaki Kerope Çilingir’de “demans” denilen bunama halinin saptandığını tespit ederek, menfaatlerinin korunması kısıtlanarak vasi atanmasının uygun olduğu şeklinde görüş bildirdi. Kerope Çilingir ise son duruşmada kendisine vasi atanacaksa bunun eşi Neslihan Kahraman Çilingir olmasını istedi.