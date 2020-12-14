Gerilim yaratan sözler: Beyninden konuş, beyninden

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasında Kanal İstanbul’un, bir dünya projesi olduğunu savundu. Bakan Karaismailoğlu bütçe üzerinde eleştirileri yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü için gerçek veriler burada, sizlerle paylaşıyorum. Pandemiye rağmen garanti sayılarının hepsi üzerinde gerçekleşiyor. Bunu kullanan bizim vatandaşımız. Köprü ve otoyol yapım bedeli 6,7 milyar dolar, işletmeci tarafından yapılan kamulaştırma bedeli 248 milyon dolar; bakım, işletme, yenileme maliyeti 2 milyar dolar, finansman maliyeti 4.6 milyar dolar ve yedi yıl yapım, on beş yıl işletme süreci boyunca harcanacak bedel 13.6 milyar dolar…”

Karaismailoğlu'nun sözlerine itiraz eden Deniz Yavuzyılmaz ise bu sırada, “568 milyon TL kamulaştırma bedeli borcu var” dedi. Yavuzyılmaz'ın bu sözünün ardından Karaismailoğlu, “Beyninden konuş, beyninden” diye yanıt verdi.

“ATANMIŞLAR SEÇİLMİŞLERE HAKARET EDEMEZ”

“Sen nasıl konuşuyorsun. Milletin vekiline hakaret edemezsin” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karaismailoğlu'nun özür dilemesini istedi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da, “Atanmışlar seçilmişlere hakaret edemez” diye seslendi.

Tartışmanın devam ettiği sırada Karaismailoğlu'nun, “Arkadaşlar yanlış bir şey söylediğim zaman özür dilerim ben ama sabahtan beri yalan konuşuyor burada ya” ifadesini kullanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar bakanın üslubuna dikkat etmesi uyarısında bulunarak, “Sayın Bakan hiçbir arkadaşımıza ‘Yalan konuşuyorsunuz' diyemezsiniz” dedi.

Yaşanan tartışmanın ardından bir süre sonra Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Tamam özür dilerim, tamam… Ben yalan söyleyince… Özür diliyorum” diyerek konuşmasına devam etti.

İlginizi Çekebilir Meclis'te AYM gerginliği