Gıda teröristleri isim değiştiriyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca açıklanan, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalarla ve bu firmalara ait hileli ürünlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEMEK Kİ CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL!

45 firmaya ait 55 parti ürün kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan CHP Milletvekili Gürer, bu firmalardan bazılarının şubat ayında yayınlanan listede de yer aldığının belirlendiğine dikkat çekti:

* Son sekiz yılda hileli ürünleri piyasaya süren 1509 firmadan bazıları aynı suçu birden fazla işlemiş. Demek ki cezalar caydırıcı değil. Halkın sağlığıyla oynamaktan çekinmeyen firma, gerekli cezayı almıyor olacak ki, bir ay sonra yeniden gıda denetimlerine takılıyor ve başka isimlerle gıda terörüne devam ediyor.

AKP, DOMUZ VE AT ETİNİ KASAPLIK ÜRÜN YAPTI

* En çok et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş ürünlerin olduğunu görüyoruz. Alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay, kahve, bitkisel yağ, margarin, çikolata, enerji içecekleri, takviye edici gıdalar ve ürünlere katılan ilaç etken maddeleri hileli ürünlerin içinde yer alıyor.

* Et ürünlerinde at, merkep ve domuz eti kullanılmış. Adamlar süt kullanmadan peynir üretmiş. Bal diye satılan şeyin ne olduğu belli değil. 2006 yılında AKP hükümeti domuz ve at eti için genelge yayınlayarak kasaplık hayvan eti olmasını sağladı. Doğrudan satışı suç değil. Sorun bu etlerin dana eti diye satılması ya da ürünlere katılması, ürün içeriğinde var olduğu belirtildiğinde suç değil, onu vatandaşa dana diyen satılması suç.