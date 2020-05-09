Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi olaylı bir şekilde toprağa verildi

Girdiği ölüm orucuna 323’üncü gününde eylemine ara verdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesi İstanbul Gazi Mahallesi'nde yaşanan gerginliğin ardından Kayseri’ye gönderilerek Asri Mezarlık morguna kaldırılmıştı.

ÜLKÜCÜ BİR GRUP YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Gökçek'in cenazesinin Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde defnedileceğini öğrenen 500'e yakın ülkücü bir grup, yolu trafiğe kapattı. “Kahrolsun PKK ve Mahallemizde terörist istemiyoruz” sloganları atan gruba polis ekipleri dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da kalabalığı sakinleştirmek için bölgeye gitti. İbrahim Gökçek'in cenazesinin mahallelerinde gömülmeyeceği sözünü alan grup daha sonra dağıldı.

TEPKİLER ÜZERİNE MEZARLIĞIN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Gökçek’in cenazesinin defnedileceği mezarlığın yeri gelen tepkiler üzerine değiştirildi. Sabah saatlerinde Asri Mezarlık morgunda yakınları tarafından alınan Gökçek'in naaşı polis korteji eşliğinde Talas ilçesindeki Halef Hoca mezarlığına getirildi.

Gökçek'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Gökçek’in eşi ve aynı zamanda Grup Yorum üyesi de olan tutuklu Sultan Gökçek ve yakınları katıldı.