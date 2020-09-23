Gülistan Doku’nun ailesi Erdoğan ile görüşecek

Tunceli'de 5 Ocak'ta ortadan kaybolan ve 263 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrenicisi Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik abla Aygül Doku, anne Bedriye Doku ve dayı Mehmet Nurkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Abla Aygül Doku, görüşmenin olumlu geçtiğini Bakan Soylu'nun pazatesi günü soruşturmayı yürüten yetkililerle toplantı yapılacağını kaydetti.

“UMUT VE İNANCIMIZI YİTİRMEK İSTEMİYORUZ”

Görüşmenin detaylarını SÖZCÜ'ye aktaran Gülistan’ın ablası Aygül Doku şöyle konuştu:

* Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile yaklaşık 30 dakika görüştük. Görüşme olumlu geçti.

* Sayın Soylu, pazartesi günü Tunceli İl Emniyet Müdürü dahil olmak üzere soruşturmayı yürüten yetkilileri toplayarak bir toplantı yapacak.

* Soruşturmaya nasıl devam edecekleri konusunda somut bir karar alacaklarını söyledi. Soruşturmayla ilgili önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizi görüştürebileceğini söyledi.

* Başşüpheli Zaynal Abarakov'un açığa alınan polis memuru babası Engin Yücel'in ses kayıtlarını dinlettik bakan beye.

* Bakan bey polis memuru Engin Yücel'in ses kayıtlarını ahlaki bulmadığını ve açığa alındığını ve gerekli işlemlerin de yapılacağını ifade etti.

* Gülistan'ın akıbetini buluncaya aramaya devam edeceklerinin sözünü aldık. Bakan beyin bugün bize verdiği sözlerle Gülistan'ın bulunacağına dair olan umut ve inancımızı yitirmek istemiyoruz.

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