Halka ait sahillerin 10 yıllığına ihaleyle şirketlere kiralanması tepki çekti!

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli, Yayla, Danişment ve Mecidiye köylerindeki kumsal ve kıyılarda bulunan 11 adet alanın Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (MUÇEV) tarafından 1.8 milyon + KDV bedelle ve 10 yıllığına kiralanması tepki çekmeye devam ediyor.

Keşan yerel basınında gündeme gelen kiralamanın ardından Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan kumsal ve kıyıların kiralanması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Karagöz, halkın yararlanması amacıyla anayasa ve kıyı kanunu korumasında olmasına rağmen Saros körfezindeki kumsal ve kıyıların ihale ve kiraya veriliş biçim ve şartlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere kurumlar tarafından hiçbir açıklama yapılmadığını söyledi.

İhale ve kiralama sonucunda kumsallara hiç kimsenin para ödemeden giremeyeceğini belirten Karagöz, halka ait sahillerin ihale ile şirketlere kiralanmasının kamu yararına zıt bir işlem olduğunu ifade etti.

Anayasanın 43’üncü maddesinde yer alan kıyıların kamu yararı gözetilerek kullanılmasına dikkat çeken Karagöz, şöyle konuştu:

* Halka ait sahillerin ihale ile şirketlere kiralanması kamu yararına zıt bir işlemdir.

* Halkın kıyılardan serbestçe yararlanma hakkına büyük bir darbedir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevi, doğal SİT alanları olan kumsalları ve kıyıların kirlenmesini engellemek ve halkın tüm kıyılardan serbestçe yararlanmasını sağlamaktır.

* Çevreyi korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olan ve kumsalları yani Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ihale ve kiralama işlemlerinin neler olduğunu öğrenmek için başta Keşanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Saros gönüllülerini ve Trakyalıları bilgi edinme dilekçelerini vermeye davet ediyoruz.

BİLGİ EDİNME DİLEKÇESİ GÖNDERECEKLER

Sahillerin, Saros körfezinde yaşayan halka rağmen kamu yararına aykırı olarak kiralanarak paralı hale getirilmesine karşı hukuksal ve idari mücadele başlatmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne bilgi edinme dilekçeleri göndereceklerini açıklayan Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

* Bu bilgi ve belgelerin temin edilmesi açılacak davalar açısından da önem taşımaktadır.

* İlçemiz Sazlıdere ve Gökçetepe sahilleri arasına yapılmak istenen FSRU iskelesi ve kara boru hattı projesinin ÇED olumlu kararını nasıl iptal ettirdiysek sahillerimizin şirketlere kiralanmasının iptalini de başarmak zorundayız.

“ŞİRKETE KİRALAMA KABUL EDİLEMEZ”

Sahillerin kiralanmasına karşı kurumsal ve bireysel bilgi edinme dilekçelerini Keşan Kent Konseyi internet sitesi üzerinden gönüllülere açtıklarını duyuran Karagöz, şöyle konuştu:

* Bugün yaşamakta olduğumuz salgın, dünyayı ‘küresel köy' olarak tanımlayan neo-liberal politikaların ve sağlık sisteminin çöktüğünü, kamucu politikalarının bir lüks değil, temel insan hakkı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

* İçinde bulunduğumuz koşullarda, rant ve kâr politikalarının terk edilerek kamusal politikaların eşit ve adil bir şekilde uygulanması gerektiği açıktır.

* Halkımız corona virüsü salgını ile boğuşurken kamu kurumu olan bakanlığın sahillerimizi şirkete kiralaması asla kabul edilemez.

SAROS'U MÜCADELEYE DAVET ETTİ

Karagöz, Saros sahillerinin gelecek kuşaklara korunarak taşınması gerektiğini belirtirken; sahillerin kiralanmasına karşı vatandaşları mücadeleye davet etti.

Saros körfezindeki sahillerin, 21 Ekim 2019 tarihinde pazarlık usulüne göre yapılan ihale ile MUÇEV'e, 1.8 milyon + KDV bedelle ve 10 yıllığına kiralandığı belirtiliyor.

Erikli köyü kumsalında asgari 1,5 dönümlük 8 alanın yanı sıra Mecidiye köyünde İtalyan koyu, Danişment köyünde özel idareye ait bir alan ve Yayla kumsalındaki bir alanın büfe, şezlong ve şemsiye kullanım amaçlı olarak MUÇEV'e kiralandığı ifade ediliyor.