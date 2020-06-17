Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller…

Haziran ayının ilk gününde başlayan normalleşme sürecinin ardından işletmeler açılmış ve yasaklar da büyük ölçüde kaldırılmıştı. Ancak bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Corona virüsü nedeniyle maske takmanın zorunlu olduğu 45 il açıklandı. Vatandaşlar ise hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu araştırıyor. İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller…

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.