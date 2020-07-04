Havai fişek fabrikasında birlikte çalışan çift korku dolu o anları anlattı

Ramazan topları ve havai fişek üreten Sakarya Hendek’teki fabrikada dün bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Enkaza dönen fabrikada yangın çıktı. 4 işçi öldü, 3 işçi aranıyor, 114’ü de yaralandı. Bakanlar hemen bölgeye gitti. Yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

“BENİ KURTAR’ DİYE BAĞIRIYORDU”

Aynı fabrikada eşi Kadriye Alkan ile çalışan Başaran Alkan, yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

* Eşim ile beraber aynı yerde çalışıyorduk, patlama anında patlama olan yere yakın bir bölgedeydim. Patlama sesiyle çatı direk çöktü ve o esnada çatıdan kafama, omzuma bir şeyler düştü. Yere düştüm ve toz dumandı her yer.

* Toz bulutunun içinde bir teyze ‘beni kurtar’ diye bağırıyordu, onu tuttum ve onunla kapıya yakın olduğum için elimle yoklayarak kapıyı aradım ve direk kendimi kapıdan dışarıya attım

* Dışarı attıktan sonra dışarıda eşimi gördüm, eşimi ve teyzeyi alıp ormanlık alan, fındık bahçesine doğru yürüdük ve kaçmaya başladık.

* Yolda bir sağlık ekibi denk geldi, ambulansla buraya getirdiler beni. Patlama sesleri geldikçe biz bölgeden uzaklaşmaya çalıştık, yürüyerek aşağıdaki köye kadar gittik yani.

“HERKES BİR YERLERE KOŞTURUYORDU”

Patlamadan yara almadan kurtulan Kadriye Alkan ise şöyle konuştu:

* 5-6 aylık bir çalışma sürecimiz oldu, yeniyiz biz orada. Yeni olduğumuz için neyle nasıl karşılaşacağımızı bilmiyoruz, eskiler tabii daha önce de yaşamışlar böyle şeyleri anlatıyorlardı ama insan başına gelmeyince hayal gibi oluyor.

* Ben iş yapıyordum bir anda her yer bembeyaz olunca bir tane abla kolumdan tuttu ve masanın altına geç dedi bana. Masanın altında biraz bekledikten sonra çıkışa, kapıya yöneldik ve oradan çıkınca eşimi gördüm. Zaten yaralıydı koluna girdim ve hemen oradan uzaklaştık, sığınacak bir yer olmadığı için herkes bir yerlere koşuşturuyordu.

* Daha sonrasında fındıklık bölgeden yol bizi nereye götürüyorsa gittik. Allah’a şükür bir şekilde kurtulduk. (İHA)