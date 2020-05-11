HAVASEN’den THY çalışanlarıyla ilgili açıklama

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) servis ettiği basın açıklamasıyla, Türk Hava Yolları'nın pandemi döneminde uygulanan ücret politikasını eleştirdi.

THY'nin 2019 yılında 4.5 milyar TL (876 milyon dolar) kar açıkladığı hatırlatılan basın açıklamasında, “THY, uygulanan pandemi ücret politikası ile olağan personel harcamasının sadece yüzde 7'sini ödeyerek süreci personelden tasarruf yapmak suretiyle yürütmeye çalışıyor” denildi.

THY personelinin ay sonunda kaç para maaş alacağını bilmediği vurgulanan açıklamada,. “60 yaş üstü deneyimli pilotlardan ve uçmaya engel olmasa da herhangi bir sağlık kısıtı bulunan her yaştaki pilotlara hiçbir ücret ödenmemesi ve devlet yardımından da mahrum bırakılması açık bir adaletsizliktir” ifadesi kullanıldı.

HAVASEN basın açıklamasından başlıklar özetle şöyle:

KAPTANLARA 6 BİN, KABİN MEMURUNA 2 BİN 500 TL

Pandemi döneminde sadece uçuş görevi verilen sınırlı sayıdaki pilotlar hariç, 2. pilot ve kaptanlara ortalama 6 bin TL, kabin ekiplerine de ortalama 2 bin 500 TL üzerinden ödeme yapıldı.

GEÇEN YIL 172 MİLYON DOLAR MAAŞ ÖDEMİŞTİ

17 bin uçuş personeline ayda 60 milyon TL, yer personeline 90 milyon TL ücret ödeyeceği anlaşılmaktadır. Personelin bir kısmının ücretsiz izine çıkarıldığı da unutulmamalıdır. 2019'dal 172 milyon dolar aylık ortalama personel gideri yapıldı. Bu yıl ödenecek miktar geçen yılın yüzde 7'si düzeyindedir.

KARGO VE TAHLİYEDEN GELİR DEVAM EDİYOR

Bu süreçte operasyonel giderler neredeyse tamamen durmuş iken, THY kargo ve tahliye seferleri ile gelir elde etmeye devam etmektedir.

PİLOTLARIN ÇALIŞMASI SINIRLI GÖSTERİLİYOR

Kargo ve tahliye seferlerinde görevlendirilen pilotlara çalışma günü sınırlı gösterilerek düşük ücret ödenmesi emeğin ve bu riskli dönemde yapılan özverinin cezalandırılmasıdır.

ADALETSİZ DAĞILIM

THY çalışanlarının bir bölümü 4, bir bölümü 6, bir bölümü ise 10 -12 gün çalışır gösterilerek farklı uygulamalar yapılması, farklı ücretler yatırılması, eşitsiz ve adaletsiz bir yaklaşım içinde bulunulduğu izlenimini uyandırmıştır.

ÜCRETSİZ İZİN PARASI ÖDENECEK Mİ?

THY çalışanları, önümüzdeki süreçte işverenin hangi ayda ne kadar ücret ödeyeceğini, kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izin parası alıp almayacağını bilememektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BELİRSİZ

Benzer şekilde, personelin 1 ay boyunca kaç gün Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanacağı ve miktarı da açıklanmalıdır.

ÇALIŞANLARIN EMEĞİNE ÇOK DAHA ÖNCE İHTİYAÇ DUYACAKLAR

Birçok ülkenin uçuşlara başlamak için sonbaharı işaret ettiği bir dönemde, Haziran ayından başlayacak şekilde tarife açıklamak, bugün örselenen, işverenin insafına bırakılmış çalışanların özverisine ve emeğine çok daha önce ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.