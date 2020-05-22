Hayvanseverler köpek cesedi aradı

Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı personelinin köpek cesetlerini çöplük alana atması kentteki hayvanseverleri ayağa kaldırmıştı. Büyük tepki çeken uygulama sonrasında Denizli’deki bazı sivil toplum kuruluşları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı suçlamış, kentteki köpeklerin sayısının zamanla azaldığına dikkat çekmişti.

Büyükşehir belediyesi ise yazılı bir açıklama yaparak sorumlular hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu. Hayvanseverler, bugün çöplük alanına giderek köpek cesetlerini aradı.

Cesetlerin atıldığı alandan ağır kokular yükselirken, molozların altında kalan cesetlere ulaşılamadı. Katı atık tesisi, hafriyat döküm alanı ve çevresindeki çöplük alanda çok sayıda köpeğin kaybolduğunu söyleyen hayvanseverler sorumluların cezalandırılmasını istedi.

3 BİNE YAKIN KÖPEK KAYBOLDU

Köpeklerin kliniklerde kısırlaştırılıp alındıkları yere bırakılmaları gerektiğini hatırlatan hayvansever Serap Akpınar, “Topladıkları köpekleri çöplük alana bırakıyorlar. Bunu kademeli olarak yapıyorlar. Vatandaşın şikayeti nedeniyle bu yola başvurduklarını söylüyorlar. İki yıllık süre içinde 3 bine yakın köpek kayboldu” diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER BİZİ MAHVETTİ

Köpek cesetlerinin çöplüğe atılma görüntülerinin hayvanseverleri çok üzdüğünü söyleyen Akpınar unları söyledi:

* Köpeklerin öldüğünü duyuyorduk ama bunu belgeleyemiyorduk. Görüntüler elimize ulaşınca toplum basıkısı oluşsun diye hepimiz paylaştık. Köpekleri bu alana bırakmak suç.

* Gömme şekilleri yanlış. Bunun önüne geçilmeli. Kanunun öngördüğü şekilde muamele yapılmalı. Görüntüler bizleri mahvetti. Bizlerin sokak hayvanları için harcadığı para belediyenin harcamalarından daha fazla.

Akpınar çöplük alanda bine yakın köpek biriktiğine dair bilgi aldıklarını fakat içeri giremedikleri için belgeleyemediklerini kaydetti.

YASA BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALI

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe ise “Bunlar insanlığa yakışmayan hareketler. Bundan sonra bu tarz olaylara meydan verilmemeli. TBMM'de bekleyen hayvan hakları yasa tasarısı bir an önce yasalaşmalı. Bize verilen insanlık vazifesini unutmuş durumdayız. Dünya bir tek bize ait değil. Bütün canlıların yaşam hakkı var” diye konuştu.

KENDİLERİNİ AFFETTİRSİNLER

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a seslenen Gökçe, “Bazı vatandaşlar sokaklarındaki köpeklerden şikayet ediyor. Yerel yönetimler de oy telaşına kapılıp onları kanuna aykırı şekilde bir tarafa atıyorlar. Artık hayvanlara değer verilsin. Düzgün yerlerde, uygun koşullarda bakılsınlar. Belediye kendini ancak böyle affettirebilir” ifadelerini kullandı.

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