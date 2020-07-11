HDP, Yıldız Acar’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinin HDP’li Belediye Eşbaşkanı Yıldız Acar, gelen şikayetler üzerine başlatılan inceleme sonucu yerel yönetim politikasına verdiği zarar verdiği gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği aktarıldı.

HDP’nin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada soruşturmayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

* Doğubayazıt Belediye Eşbaşkanlarımız ile ilgili Doğubayazıt halkından, iş insanlarından, kent esnafından ve partililerimizden kurulumuza gelen yoğun eleştiri ve şikayetler üzerine Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuz 5 ay önce bir araştırma ve inceleme süreci başlatmış ve konu ile ilgili önemli sonuçlara ulaşmıştır.

* Buna göre; Eleştiri ve şikayetlerin odağında bulunan Belediye Eşbaşkanı Yıldız Acar'ın partimizin yerel yönetimlerde esas aldığı toplumcu, şeffaf, demokratik katılımcı belediyecilik anlayışıyla uyuşmayan, ilke ve esaslarımıza açıkça ters düşen tutum, pratik ve politikalar yürüttüğüne; halkımızın binbir emek ve bedel ile kazandığı yerel yönetim anlayışımıza layık bir duruş sahibi olmadığına dair Doğubayazıt halkımızdan gelen eleştiri ve şikayetlerin haklı ve yerinde olduğu sonucuna varılmıştır”

“BUGÜN İTİBARİYLE SİYASİ BİR BAĞI KALMAMIŞTIR”

Doğubayazıt Belediye Eşbaşkanı Yıldız’ın siyasi bir bağının kalmadığını belirten HDP, şu açıklamayı yaptı:

* Acar'ın Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuz ile bugün itibariyle siyasi ve örgütsel herhangi bir bağı kalmamıştır.

* Kurulumuz ayrıca Yıldız Acar'ın partimizin yerel yönetim politikasına verdiği zarar, Bazid halkının çelikten iradesini layıkıyla temsil etmek yerine kişisel ve kimi grupsal öncellikleri esas almış olması nedeniyle parti üyeliğinden kesin ihraç talebi ile Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiğimizi de değerli halkımız ve tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz.