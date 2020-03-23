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HDP’li belediye başkanları görevden alındı

HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı.

08:10 -
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HDP’li belediye başkanları görevden alındı

İHA’nın haberine göre HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Toprak’In yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı. HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir’in de görevinden alındığı açıklandı.

DHA ise Demir ve Toprak ile birlikte Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul’un haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, belediye binalarında  arama yapıyor.

Diyarbakır HDP kayyum
Son güncelleme: 10:58 23.03.2020
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