Hemşirelerden ‘ekipmanlarımız yetersiz’ çağrısı!

Corona virüsü salgını sebebiyle en büyük riski taşıyan meslek gurubundan olan sağlık personelleri arasında yer alan hemşirelerin, koruyucu malzemeye ulaşmakta zorlandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili İSAHED tarafından yapılan açıklamada;”Aile Sağlığı Merkezlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamı hemşire ve ebeler tarafından verilmektedir. Ancak gelinen noktada akıldan ve bilimden uzak bir şekilde koruyucu ekipmanlarımız temin edilmeden hizmet vermeye çalışmaktayız” ifadelerine yer verildi.

ELDİVEN, MASKE, DEZENFEKTAN

Açıklamada, “Normal koşullarda bile Aile Sağlığı Merkezlerinde olması gereken ve Aile Hekimlerine verilen ödenekle temin edilen eldiven, maske ve dezenfektan gibi malzemelerin olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız” denildi.

İLGİLİ HABER Hemşire kavramı sağlıkçı sıfatından ibaret değildir...

“SADECE DOKTORLARA”

Halk “Sağlığı Müdürlüğü tarafından dağıtılan ekipmanların kısıtlı olduğu açıklamada, “Ekipmanlar kendilerine zaten ödenek yapıldığı halde ‘sadece doktorlara’ denilerek dağıtılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“BİRÇOK ARKADAŞIMIZA COVİD-19 TANISI”

Hemşire ve ebelerden koruyucu malzemeleri kendi imkanları ile karşılaması beklendiği ifade edilen açıklamada, “Hastalarla ilk teması gerçekleştiren birçok arkadaşımız Covid-19 tanısı almıştı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesinde aktif rol oynayan, hastayla birebir temas halinde olan Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hemşire, ebe ve ATT’lerin yok sayılıyor olması kabul edilemez” denilen açıklamada, malzemeleri kimin temin edeceği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu ifadelerle soruldu:

İLGİLİ HABER Her akşam alkışlanan sağlıkçıların öğle yemeği: Domates, salatalık, beyaz peynir...

KİM TEMİN EDECEK?

* Halk Sağlığı Müdürlüğü, ‘Pandemi’ ile mücadelesinde en etkin iş gücünü gözden çıkararak hem çalışan hem toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır.

* Covid-19 salgın hastalıkla dünyaya örnek olacak biçimde mücadele eden sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin KOCA ‘dan bu ekipmanların kim tarafından ve ne şekilde temin edilmesi gerektiği konusunda açık ve net bilgilendirme beklentisi içerisindeyiz.

“BİZİM İŞTEN KAÇMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

Yaşanan sorunlarla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Yasemin Çelik, yaşanan eksikliklere değinerek “Biz işimizi yapmak istiyoruz canı gönülden çalışmak istiyoruz. Çoğu Aile Sağlık merkezlerinde ekipman yetersiz bazılarında hiç yok. Bizim işten kaçmak gibi bir derdimiz yok. Bu işi yapmak için eğitim aldık fakat biz sağlıklı olmalıyız ki insanlara sağlık dağıtabilelim. Bizim çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Usta gazeteci Ali Sirmen, corona virüsünü yendi

720 LİRAYA KENDİ MALZEMESİNİ ALDI

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen yerlere üvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyen Çelik, “İstanbul'da bir arkadaşımız 720 lira ödeyerek kendi malzemesini satın aldı. Buna imkanı olmayanlar ne yapacak?” diye sordu.

İtalya'da ve dünyanın birçok yerinde corona virüsü salgınından en fazla etkilenen mesleklerden olan sağlık personelleri arasında hemşire ve ebelerin yüzde 50 orana sahip olduğunu söyleyen Çelik, doktorların yüzde 20, diğer personellerin oranının ise yüzde 30 olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA POZİTİF HEMŞİRE SAYISI 60 İDDİASI

Türkiye'de corona virüsü testleri pozitif çıkan 600 sağlık personelinin de büyük bölümünü hemşirelerin oluşturduğunu düşündüğünü söyleyen Yasemin Çelik, İstanbul'da Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu doktor vakası 30 iken hemşirelerin sayısının 60 olduğu iddiasında bulundu.