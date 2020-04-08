İBB 500 bin yardım kolisi dağıtmak için ihaleye çıktı

Kanal İstanbul güzergahında tarihi iki köprünün taşınması işi için salgın önlemlerine rağmen gerçekleştirilen ve kamuoyunun tepkisine neden olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği maskeli ihalenin ardından İBB’de de “maskeli” bir ihale düzenledi.

Ancak bu ihale, İstanbul'da corona virüsü salgını nedeniyle işini kaybeden ve ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlara dağıtılacak 500 bin gıda kolisi için gerçekleştirildi ve İBB TV'den canlı olarak yayınlandı.

İBB Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalenin komisyon üyeleri maske ve eldiven takarak önlem aldı. Katılımcılar da sosyal mesafeye uyarak ihaleye katılım gösterdi.

DAVET USULÜ İLE ACİL İHALE

İhale komisyonuna başkanlık eden İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, kuruma 153 hattından çok fazla yardım talebi geldiğini belirterek “Talepleri dikkate alarak İBB'nin bugüne kadar verdiği ayni ve nakdi yardımın yanında 500 bin adet yardım paketi kolisi ihalesi yapmak durumunda kaldık” dedi.

Alpay, ihalenin; salgın, afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda yapılan ihaleleri düzenleyen 21/B maddesine göre davet usulü ile yapıldığını belirtti. 3 kısım gıda yardım paketinden oluşan ihaleye 9 firmanın davet edildiğini anlatan Alpay, 4 firmanın istekli olarak teklif gönderdiğini belirtti.

2 OTURUM AYNI GÜNDE YAPILDI

Alpay ihalenin iki oturumda gerçekleştirileceğini, ilk oturumda tekliflerin okunacağını, ikinci oturumun da alımın acil olması nedeniyle gün içinde gerçekleştirilerek isteklilerden son tekliflerin alınacağını açıkladı. İBB 3 kısımdan oluşan ihalenin birinci kısmı için yaklaşık maliyeti 4 milyon 171 bin 375 TL, ikinci kısım için 17 milyon 146 bin 500 TL, üçüncü kısım için 41 milyon 409 bin lira olarak belirledi.

SONA 3 FİRMA KALDI

Alpay açıklamasının ardından zarfları açarak teklifleri okudu. 3 kısımdan oluşan ihalenin ilk oturumunda Onur Perakende A.Ş, Fettahoğlu Gıda, Metro Gros Marketleri ve Migros Türk A.Ş teklif sundu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ihalenin ikinci oturumu da 14.00 sıralarında gerçekleştirildi.

İkinci oturumda 3 firma sona kalarak tekliflerini sundu. Onur Perakende A.Ş, sadece birinci kısım için 3 milyon 741 bin TL teklif sundu. Metro Gross Market de birinci kısım için 3 milyon 474 bin TL, ikinci kısım için 14 milyon 89 bin 500 TL, üçüncü kısım için 36 milyon 492 bin TL teklif verdi.

Migros Türk A.Ş de sadece üçüncü kısım için teklif verdi. Migros'un teklifi 37 milyon 197 bin TL oldu. İhale komisyonu yapacağı değerlendirmenin ardından önümüzdeki günlerde ihalenin sonucunu açıklayacak.