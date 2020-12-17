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İBB Meclisi’nde ‘Halk Ekmek’ gerginliği

CHP’nin İBB Meclisi’ne sunduğu ve Cumhur İttifakı’nın komisyona sevk ettiği 142 yeni Halk Ekmek büfesi teklifinin bugünkü oturumda gündeme gelmemesi tepkiye yol açtı.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 20:38, 17/12/2020
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İBB Meclisi'nin Aralık ayı bileşiminin son oturumu Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Oturumda pandemi döneminde ekonomik olarak zor durumda kalan vatandaşlarla destek olmak için oybirliği ile bir dizi karar alındı.

Karaların oylanması sırasında Halk Ekmek büfesi tartışması çıktı. CHP'nin Pazartesi günü sunduğu 142 Halk Ekmek büfesi önerisinin Hukuk Komisyonu tarafından gündeme gönderilmemesi üzerine başlayan tartışmada ortam gerildi.

FOTO: SÖZCÜ

“HALK DÜŞMANLIĞI”

CHP'li Tarık Balyalı “Halk Ekmek büfelerini bugün buraya getirmemek halk düşmanlığıdır” diyerek komisyonun çalışmalarını eleştirdi. Komisyonun odacı ve sekreterinin görevinden alınması nedeniyle bu dosyanın çıkartılmadığını söyledi.

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar da 142 büfe ile her sokağın başına bir ‘örgütçü’ yerleştirilmek istendiğini savundu.

Kaynar, odacı ve sekreterinin geçtiğimiz ay hafriyat dosyası ile ilgili meclisteki tartışma sırasında Yenikapı’ya Saraçhane’deki İBB binasından istediği dosyayı getirdikleri için görevinden alındığını bunun ‘ayıp’ olduğunu belirtti.

FOTO: SÖZCÜ

Kaynar'ın konuşmasının uzaması ve konunun Fazilet Durağı tartışmasından, İsmet İnönü’ye kadar gelmesi üzerine CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tepki gösterdi.

Meclis üyeleri oturumu yöneten İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'ya oturumu adil yönetmediği için eleştirdi. Kalaycı oturuma 10 dakika ara verdi.

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