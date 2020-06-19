İBB, sokağa çıkma yasağında ulaşım tarifesini duyurdu

Covid-19 pandemisi sebebiyle Liselere Geçiş Sınavı'nın yapıldığı (LGS) zaman diliminde tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hem yarın gerçekleşecek sınava hem de kısıtlama günlerinde çalışma izni olanların ulaşımı için görev başında olacak.

Sınav hareketliliğinin yanında sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için seferler aralıksız sürecek.

ÖĞRENCİLERE, VELİLERE VE GÖREVLİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Lise adayı öğrencilerin gireceği LGS sınavının yapılacağı saatlerde, İETT ve Özel Halk Otobüsleri ile Metrobüs araçları öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

110 EK SEFER YAPILACAK

İBB, öğrencilerin sınav noktalarına erişimde sorun yaşamaması için sınav merkezlerinin bulunduğu güzergahlar için ek seferler planladı. LGS sınavına gidecekler için toplam 87 hatta, sınav başlangıç ve bitiş saatlerine denk gelecek şekilde 110 ek sefer yapılacak.

METRO AKSAMAYACAK

Kısıtlamadan muaf tutulan herkesin gidecekleri yere zamanında ulaşması için metro seferleri de sabah 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden yapılacak.

Sınav süresince saat 09:30-12:50 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 12:50 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden gerçekleştirilecek.

ŞEHİR HATLARI 343 SEFER YAPACAK

Şehir Hatları da kısıtlamanın geçerli olduğu saatlerde deniz ulaşımının aksamaması için toplam 11 hatta 343 sefer yapacak. 26 gemi, 2 arabalı vapur ve 227 personelle görevinin başında olacak.

Hizmet Verilecek 11 Hat Şöyle:

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Kadıköy-Beşiktaş

Kabataş-Adalar

Bostancı-Adalar Ring

Beşiktaş- Adalar

Haliç

Boğaz-Gidiş Geliş

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer-Poyraz

Çengelköy- İstinye (Orta Ring)

Çubuklu İstinye Arabalı

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